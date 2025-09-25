China sancționează șase companii americane, în contextul disputelor comerciale

Trei companii americane au fost adăugate pe „lista entităților nesigure” a Chinei, ceea ce le interzice comerțul cu această țară, potrivit unui comunicat al Ministerului Comerțului.

Ministerul a precizat că firmele respective s-au „implicat în așa-numita cooperare militaro-tehnică cu Taiwanul, subminând grav suveranitatea națională, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei”.

Companiile vizate sunt producătorul de vehicule fără pilot Saronic Technologies, compania de tehnologie satelitară Aerkomm și firma de inginerie submarină Oceaneering International.

China consideră Taiwanul, care se autoguvernează, drept o provincie separatistă ce trebuie anexată, la nevoie prin forță. În iulie, Beijingul a impus controale la export pentru opt companii legate de armata taiwaneză.

Separat, alte trei companii americane au fost incluse pe lista de control a exporturilor din China, ceea ce le interzice să primească livrări de produse chinezești „cu dublă utilizare”, atât militară, cât și civilă.

Este vorba despre constructorul de nave militare Huntington Ingalls Industries, firma de inginerie și administrare a facilităților Planate Management Group și compania de informații Global Dimensions.

Cele trei companii „pun în pericol securitatea națională și interesele Chinei”, a transmis Ministerul Comerțului.

