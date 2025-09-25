Oficial american, aflat în China: „Avem mult de făcut” pentru a depăși tensiunile comerciale, sunt create dificultăți

Cea mai importantă concluzie a sa a fost că, în pofida războiului comercial, schimburile economice dintre cele două țări continuă intens, a afirmat congresmanul Adam Smith, democrat din statul Washington, în ultima zi a unei vizite de cinci zile.

„Avem mult de lucru pentru a rezolva aceste probleme, dar China, SUA și lumea întreagă pot beneficia dacă ne depășim unele diferențe și colaborăm mai bine”, a declarat el jurnaliștilor după o întâlnire cu Camera de Comerț Americană din Shanghai.

Grupul, format din trei democrați, Smith, Ro Khanna și Chrissy Houlahan, și republicanul Michael Baumgartner, a fost văzut ulterior la o cafea la Starbucks, în holul unei clădiri de birouri, după întrevederea cu Camera de Comerț.

Toți cei trei democrați fac parte din Comisia pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților, iar Smith și-a reiterat apelul, lansat încă de la începutul vizitei, pentru o mai bună comunicare între armatele americană și chineză.

„Două dintre cele mai mari puteri nucleare din lume trebuie să comunice între ele, mai ales având în vedere faptul că avem anumite divergențe”, a spus el.

Parlamentarii au ajuns la Shanghai miercuri, după trei zile de întâlniri cu lideri politici chinezi la Beijing, inclusiv premierul Li Qiang, ministrul de externe Wang Yi și ministrul apărării Dong Jun.

Smith a declarat că scopul principal al vizitei a fost deschiderea canalelor de comunicare între cele două guverne. Aceasta a fost prima delegație a Camerei Reprezentanților din SUA care a vizitat China după 2019. O delegație a Senatului american a efectuat o vizită în 2023.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat recent că se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping la un summit regional în Coreea de Sud, la sfârșitul lunii octombrie, și că va vizita China la începutul anului viitor. Beijingul nu a confirmat aceste întâlniri.