China investighează Nvidia pentru practici anti-monopol, complicând negocierile comerciale cu SUA

Autoritățile din China au anunțat luni că acuză Nvidia, unul dintre cei mai mari producători de cipuri din lume, de încălcarea legii anti-monopol. Anunțul vine chiar în momentul în care oficialii chinezi și americani poartă negocieri comerciale la Madrid, amplificând tensiunile dintre Beijing și Washington.

Investigația a fost lansată de Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței din China (SAMR) și vizează achiziția companiei israeliene Mellanox de către Nvidia, încheiată în anul 2020. Deși tranzacția a fost aprobată de China la acel moment, au existat anumite condiții pe care, potrivit anchetei preliminare, Nvidia nu le-ar fi respectat.

„În cadrul unei investigații preliminare, SAMR a concluzionat că Nvidia a încălcat legile anti-monopol ale Chinei”, se arată în comunicatul autorităților chineze, citat de CNBC.

Investigații chineze asupra cipurilor americane

Imediat după anunț, acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 2% în tranzacțiile premergătoare deschiderii pieței americane.

Anunțul Beijingului are loc la doar o zi după ce negocierile bilaterale dintre SUA și China au început la Madrid, și vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari în domeniul tehnologiei. Cu doar o zi înainte, China a lansat două investigații separate asupra cipurilor americane: una pentru practici de dumping și alta pentru o posibilă discriminare cauzată de restricțiile SUA asupra industriei chineze de semiconductori.

Lupta pentru accesul la o piață de 50 de miliarde de dolari

Nvidia s-a aflat într-o poziție delicată în relația cu China, în ultimele luni. Producătorul american a încercat să continue vânzările de cipuri către piața chineză, în ciuda restricțiilor impuse de guvernul american.

Un cip special dezvoltat pentru China, denumit H20, a fost blocat de autoritățile de la Washington, care au impus restricții pentru a limita accesul Chinei la tehnologie avansată – în special la cipuri de înaltă performanță utilizate în inteligență artificială, supercomputere și aplicații militare. Deși H20 era o versiune limitată, administrația americană a considerat că oferă totuși suficientă putere de procesare pentru aplicații avansate de inteligență artificială, reprezentând astfel un risc pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Pentru un loc pe piața chineză, Nvidia plătește tribut acasă

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a cerut ca firmele americane să fie lăsate să vândă în continuare în China: „Piața chineză de inteligență artificială ar putea ajunge la 50 de miliarde de dolari în următorii doi-trei ani”, a declarat Huang, avertizând că, în lipsa companiilor americane, „jucători locali precum Huawei vor umple golul”.

Recent, Nvidia a ajuns la un acord cu guvernul SUA pentru a relua vânzările de cipuri către China, în schimbul cedării a 15% din veniturile obținute din aceste vânzări în conturile Trezoreriei Statelor Unite.