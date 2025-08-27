Nvidia: Investitorii estimează o fluctuație de 260 miliarde dolari după raportarea câștigurilor

Opțiunile pe acțiunile producătorului de cipuri sugerează o mișcare de aproximativ 6% în ambele direcții, sub media istorică de 7%, ceea ce indică o mai mare predictibilitate pe măsură ce compania se maturizează.

„Fluctuațiile generate de Nvidia ar putea fi mai interesante decât mișcarea reală pentru Nvidia”, a declarat Chris Murphy de la Susquehanna. Analistul consideră că rezultate pozitive ale gigantului semiconductor ar putea susține întregul sector al inteligenței artificiale.

Acțiunile Nvidia, evaluate la aproape 4.000 de miliarde de dolari, au crescut cu 34% în acest an și au închis luni la 179,81 dolari, în creștere cu 1,02%. Investitorii urmăresc cu atenție dacă evaluarea record a companiei este justificată și impactul unui recent acord de împărțire a veniturilor cu guvernul SUA.

Nvidia rămâne în centrul atenției ca motor principal al creșterii piețelor în acest an, fiind considerată barometrul pentru sectorul tehnologic și comerțul cu inteligența artificială.