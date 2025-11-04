Omul ce a prezis criza din 2008 își pariază mare parte din avere împotriva AI-ului

Michael Burry ce și-a făcut averea anticipând criza din 2007-2008 a mizat acum mare parte a averii sale pe scăderea acțiunilor producătorului de cipuri Nvidia și ale companiei de software Palantir.

Acestă mișcăre va spori îngrijorările cu privire la o posibilă bulă în acțiunile AI, în urma unei creșteri a valorilor determinate de speranțele unor câștiguri uriașe viitoare din acest sector.

Săptămâna trecută, Burry s-a întors la X pentru prima dată din aprilie 2023 pentru a posta avertismente cu privire la o bulă. Joi, el a postat o fotografie cu Christian Bale interpretându-l în The Big Short și a scris: „Uneori, vedem bule. Uneori, putem face ceva în privința asta. Uneori, singura mișcare câștigătoare este să nu jucăm”.

Luni, el a publicat un grafic intitulat „Creșterea cheltuielilor de capital în sectorul tehnologic din SUA este similară cu cea din perioada bulei tehnologice din 1999-2000” și un altul care arată cum creșterea cererii de cloud computing la marile companii tehnologice încetinește.

Firma de investiții a lui Burry, Scion Asset Management, a cumpărat poziții short ( vânzare în lipsă) în valoare de 912 milioane de dolari pentru acțiuni ale companiei de software Palantir și 187 milioane de dolari pentru acțiuni ale producătorului de cipuri Nvidia, potrivit analizei actualizării portofoliului fondului realizată de platforma de cercetare în investiții Quiver Quantitative.

„Această nouă dezvăluire sugerează că el ( Michael Burry) crede acum că există o bulă AI care urmează să se spargă”, a declart James Kardatzke, cofondator al Quiver Quantitative.

Burry a devenit cunoscut după ce a prezis prăbușirea pieței americane a creditelor ipotecare, care a declanșat criza financiară globală din 2007.

El a făcut un pariu controversat pe termen lung, în valoare de 1 miliard de dolari, împotriva pieței ipotecare din SUA. Pariul a crescut în cele din urmă valoarea fondului său cu 489% atunci când sistemul s-a prăbușit.

Pozițiile luate de Burry contra companiilor cu legături directe cu industria AI au dus la reacții dure

CEO-ul Palantir Alex Karp i-a criticat vehement pe cei ce au luat poziții contra companiei sale, menționându-l în mod specific pe Michael Burry, după ce un document a dezvăluit că investitorul celebru din filmul „The Big Short” a pariat împotriva companiei de software de inteligență artificială, precum și împotriva Nvidia, la sfârșitul ultimului trimestru.

„Cele două companii pe care le vinde în lipsă sunt cele care fac toți banii, ceea ce este foarte ciudat”, a declarat Karp marți pentru emisiunea „Squawk Box” a CNBC. „Ideea că cipurile și tehnologia sunt ceea ce vrei să vinzi în lipsă este o nebunie.”

„De fapt, el vinde în lipsă AI. … Am fost noi și Nvidia”, a adăugat Karp.

Acțiunile Palantir au scăzut cu aproximativ 9% marți, chiar și după ce compania de software a depășit estimările Wall Street pentru al treilea trimestru și a oferit previziuni optimiste. Investitorii au devenit din ce în ce mai precauți în ceea ce privește evaluările ridicate ale companiilor legate de AI. Nvidia a scăzut azi cu peste 2% după ce a câștigat peste 50% în acest an.