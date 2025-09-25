Experți: Planurile Chinei de reducere a emisiilor sunt prea slabe pentru a evita o catastrofă

China și-a anunțat planurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, provocând un răspuns dur din partea experților care au spus că sunt mult prea slabe pentru a evita o catastrofă globală.

A doua cea mai mare economie a lumii este, de departe, și cea mai mare sursă de dioxid de carbon , iar deciziile sale privind măsura și rapiditatea trecerii la un model cu emisii reduse de carbon vor determina dacă lumea poate rămâne în limite de temperatură relativ sigure.

Planurile Chinei sunt de a reduce emisiile cu între 7% și 10% față de vârf până în 2035 – departe de reducerea de 30% pe care experții o considerau fezabilă și necesară.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a făcut anunțul în cadrul unui summit al liderilor mondiali, desfășurat miercuri după-amiază la New York, în cadrul Adunării Generale a ONU, pentru a discuta despre criza climatică.