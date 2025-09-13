China deschide anchete privind politicile comerciale ale SUA pe piața cipurilor

Prima investigație va examina dacă Washingtonul a discriminat companiile chineze prin politicile sale privind comerțul cu cipuri. A doua se va concentra asupra suspiciunilor de dumping al unor importuri de cipuri americane folosite în dispozitive precum aparatele auditive, routerele Wi-Fi și senzorii de temperatură, notează Reuters.

Ministerul chinez al Comerțului a transmis, într-un comunicat, că Statele Unite au impus în ultimii ani o serie de restricții împotriva Chinei în domeniul cipurilor, inclusiv anchete privind discriminarea comercială și controale la export.

Astfel de practici „protecționiste” sunt suspectate că discriminează China și au ca scop limitarea și suprimarea dezvoltării industriilor sale de înaltă tehnologie, precum cipurile de calcul avansat și inteligența artificială, a adăugat ministerul.

Delegații din China și Statele Unite se vor reuni la Madrid, între 14 și 17 septembrie, pentru o nouă rundă de negocieri comerciale

Ministerul Comerțului a precizat că cele două părți vor discuta probleme economice și comerciale precum tarifele americane, „abuzul” controalelor la export și situația TikTok. Într-un comunicat separat difuzat sâmbătă, ministerul a pus sub semnul întrebării politicile Washingtonului.