China suspendă interdicția privind exporturile de galiu, germaniu și antimoniu către SUA

China a suspendat interdicția privind aprobarea exporturilor de „produse cu dublă utilizare” legate de galiu, germaniu, antimoniu și materiale super-dure către SUA, a anunțat duminică Ministerul Comerțului.

Suspendarea intră în vigoare de duminică până la 27 noiembrie 2026, a precizat ministerul într-un comunicat.

Ministerul a anunțat interdicția în decembrie 2024, potrivit Reuters.

Ministerul a suspendat, de asemenea, controalele mai stricte privind utilizatorul final și scopul utilizării finale pentru exporturile de grafit cu dublă utilizare către SUA, care au fost anunțate odată cu interdicția.

China a anunțat vineri suspendarea altor controale la export impuse pe 9 octombrie, inclusiv restricții extinse asupra anumitor materiale din pământuri rare și materiale pentru baterii cu litiu.

Președintele Xi Jinping și președintele SUA, Donald Trump, au convenit anterior să reducă tarifele și să suspende alte măsuri comerciale pentru o perioadă de un an.