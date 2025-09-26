ONU adaugă 68 de companii pe lista neagră pentru legături cu Israelul

Noua listă evidenţiază companiile care desfăşoară activităţi considerate de sprijinire a aşezărilor, care sunt considerate de mulţi drept ilegale conform dreptului internaţional. Printre acestea se numără furnizori de materiale de construcţii şi utilaje grele, precum şi furnizori de servicii de securitate, călătorie şi financiare.

Lista, cunoscută oficial sub numele de „bază de date a companiilor”, include acum 158 de firme, majoritatea israeliene. Restul provin din Statele Unite, Canada, China, Marea Britanie, Franţa, Germania, Spania, Portugalia, Olanda şi Luxemburg.

Noile companii incluse sunt firma germană de materiale de construcţii Heidelberg Materials, furnizorul portughez de sisteme feroviare Steconfer şi firma spaniolă de inginerie în transport Ineco. Printre companiile deja aflate pe listă se numără companii din sectorul turismului precum Expedia Group, Booking Holdings Inc. şi Airbnb, Inc., toate cu sediul în SUA.

Deşi vineri au fost adăugate 68 de companii noi, şapte au fost eliminate. În această rundă au fost evaluate 215 întreprinderi, dar sute de altele ar putea fi luate în considerare în viitor.

Principalul organism pentru drepturile omului al ONU a adoptat aproape acum un deceniu o rezoluţie pentru crearea acestei liste, iar Israelul a criticat-o dur de atunci. Această revizuire ar putea izola şi mai mult Israelul, într-un moment în care unii dintre aliaţii săi europeni au recunoscut un stat palestinian independent ca reacţie la războiul Israelului împotriva Hamas în Gaza.

Revizuirea listei, lucrată luni de zile, apare în contextul în care Israelul a lansat ameninţări voalate de anexare a unor părţi sau a întregii Cisiordanii şi a aprobat planuri pentru construirea a mii de locuinţe noi în aşezări.

Guvernul a aprobat în august un proiect controversat de aşezare care ar împărţi efectiv Cisiordania în două, un pas care ar îngropa aproape complet speranţele pentru crearea unui stat palestinian pe acest teritoriu. Gaza nu este inclusă pe listă, deoarece Israelul nu mai are aşezări acolo.

Comunitatea internaţională spune că divizarea teritoriului ca parte a unei soluţii cu două state ar lăsa Israelul ca un stat cu majoritate evreiască şi ar permite palestinienilor să-şi realizeze visul autodeterminării.

Alternativa, spun mulţi, este un stat asemănător apartheidului, împărţit aproximativ egal între israelieni şi palestinieni, în care evreii ar conduce asupra palestinienilor.

Aceasta este prima revizuire a listei din 2023, când erau incluse 97 de companii, mai puţin decât cele 112 din lista originală publicată în 2020. Dintre acestea, 15 au fost eliminate atunci, printre care gigantul american din industria alimentară General Mills.

Lista neagră a fost creată printr-un vot al Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, care nu are autoritate legală sau capacitatea de a obliga companiile să acţioneze: scopul principal este de a denumi şi ruşina afacerile cu legături în aşezări. Impactul includerii pe listă asupra veniturilor companiilor nu este clar.