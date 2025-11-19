Macedonia de Nord: Începe procesul în cazul incendiului de la clubul Pulse în urma căruia au murit 63 de persoane

Potrivit autorităților, tragedia din luna martie a fost provocată de artificii aprinse în timpul unui concert de hip-hop, care au incendiat tavanul clubului. Anchetele au arătat că localul funcționa fără licență adecvată și era lipsit de suficiente ieșiri de urgență și extinctoare.

Cei 35 de inculpați, plus trei firme, sunt acuzați de punerea în pericol a siguranței publice și de ignorarea procedurilor de securitate.

Pedepsele prevăzute de lege variază între 10 ani de închisoare și detenție pe viață.

Printre cei trimiși în judecată se află proprietarul clubului, o firmă de pază și o companie de construcții implicată în modificările aduse clădirii, dar și inspectori, funcționari publici, polițiști și angajați ai localului.

Judecătoarea Dijana Gruevska-Ilievska care prezidează procesul a declarat în deschidere: „Vom avea respect pentru durerea rudelor victimelor, fiecare va avea dreptul să-și spună versiunea asupra cazului și să propună dovezi. Vom fi transparenți”.