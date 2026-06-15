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Macron promite să „facă tot posibilul pentru a se asigura că nu există nicio taxă” în Strâmtoarea Ormuz

Emmanuel Macron a promis că va face „tot posibilul pentru a se asigura că nu există nicio taxă” în Strâmtoarea Ormuz, dacă acordul este într-adevăr confirmat.
Macron promite să „facă tot posibilul pentru a se asigura că nu există nicio taxă” în Strâmtoarea Ormuz
Ioana Târziu
15 iun. 2026, 16:53, Știri externe
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Președintele francez Emmanuel Macron a promis, luni, că se a asigura că „nu există nicio taxă iraniană” în Strâmtoarea Ormuz, potrivit AFP.

Declarația președintelui vine în a doua zi după anunțul unui acord între Washington și Teheran. Acest acord prevede redeschiderea strâmtorii, dar detaliile nu au fost făcute publice.

Macron a declarat că „apără dreptul internațional”

„Apărăm dreptul internațional și vom face tot posibilul pentru a ne asigura că nu există nicio taxă” în această strâmtoare, a transmis Macron. Prin ea trece o cincime din producția mondială de hidrocarburi, a subliniat președintele francez, adăugând că introducerea unei taxe ar fi contrară dreptului internațional. Acestă taxă ar avea consecința „creșterii prețurilor pentru întreaga lume”, potrivit sursei citate.

„Astăzi, ei (iranienii) se joacă cu cuvintele. Ei spun: «E pentru servicii». Vom analiza asta ”, a mai declarat el. 

Redeschiderea strâmtorii, o prioritate

„Prioritatea este redeschiderea, scoaterea sutelor de nave, nave container, petroliere și echipaje”, a spus președintele.

Emmanuel Macron a mai dat asigurări că portavionul francez Charles de Gaulle „poate fi desfășurat în două sau trei zile” în Strâmtoarea Hormuz, dacă acordul este într-adevăr confirmat. Acesta poate fi desfășurat pentru a ajuta la redeschiderea strâmtorii, ca parte a unei misiuni internaționale. Deocamdată, prioritatea este finalizarea „unui acord solid și serios” între Washington și Teheran, a declarat președintele francez, potrivit sursei inițiale.

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