Mai multe state europene critică Israelul pentru proiectul de extindere a pedepsei cu moartea

Mai multe guverne europene au avertizat Israelul cu privire la extinderea aplicării pedepsei cu moartea, subliniind că acest proiect legislativ „riscă să submineze angajamentele Israelului în ceea ce privește principiile democratice”.
sursa foto: pixabay
Radu Mocanu
30 mart. 2026, 20:32, Știri externe

Ministrul olandez de externe, Tom Berendsen, a anunțat că țara sa se va alătura unei declarații comune, alături de Germania, Franța, Italia și Marea Britanie, care avertizează asupra proiectul legislativ israelian care extinde pedeapsa cu moartea, informează Politico

Adoptarea legii ar putea submina angajamentele Israelului față de principiile democratice, se arată în cererea statelor, iar liderii europeni au cerut autorităților israeliene să renunțe la inițiativă înaintea votului care va fi dat de parlamentul Israelului. 

După atacurile Hamas din 7 octombrie 2023,  partidele de dreapta și extrema dreaptă din Israel au intensificat demersurile pentru extinderea pedepsei capitale. Proiectul actual ar obliga instanțele să aplice pedeapsa cu moartea în cazuri de omoruri motivate politic împotriva israelienilor.

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Israel s-au deteriorat treptat din 2023, pe fondul criticilor europene privind amploarea și impactul umanitar al acțiunilor militare israeliene din Gaza.

„Suntem deosebit de îngrijorați de caracterul discriminatoriu de facto al proiectului de lege. Pedeapsa cu moartea este o formă de pedeapsă inumană și degradantă, fără niciun efect descurajant. Acesta este motivul pentru care ne opunem pedepsei cu moartea, indiferent de circumstanțele din întreaga lume”, se arată în declarația comună a statelor europene. 

Israelul a respins criticile europene, susținând că proiectul de lege este limitat și aliniat la principii acceptate la nivel internațional, inclusiv la modele existente în Statele Unite. 

