Marea Britanie cedează în disputa cu Apple privind confidențialitatea

Tulsi Gabbard a declarat într-o postare pe X că Marea Britanie a acceptat să renunțe la cererea adresată gigantului tehnologic de a furniza o „ușă secretă” care ar fi „permis accesul la datele criptate protejate ale cetățenilor americani și ar fi încălcat libertățile noastre civile”.

BBC înțelege că Apple nu a primit încă nicio comunicare oficială din partea guvernelor SUA sau Regatului Unit.

Ministerul de Interne a fost contactat pentru a oferi un comentariu.

În decembrie, Regatul Unit a emis o notificare oficială către Apple, solicitând dreptul de a accesa datele criptate ale utilizatorilor săi din întreaga lume.

Cu toate acestea, Apple nu poate vizualiza datele clienților care au activat cel mai puternic instrument de securitate al său, Advanced Data Protection (ADP), care împiedică orice altă persoană în afară de utilizator să citească fișierele acestora.

Pentru a face acest lucru, ar fi trebuit să-și încalce propriile metode de criptare.

„Nu am creat niciodată o ușă secretă sau o cheie master pentru niciunul dintre produsele sau serviciile noastre și nu o vom face niciodată”, a declarat compania.

În schimb, Apple a răspuns prin retragerea ADP de pe piața britanică și a inițiat un proces legal pentru a contesta ordinul. Acesta urma să fie judecat la un tribunal la începutul anului 2026.

Nu este încă clar dacă acesta va continua.

Din cauza secretului care înconjoară ordinul guvernamental, emis în temeiul Legii privind competențele de investigare, nu se știe dacă și alte companii de tehnologie au primit o cerere similară.

Platforma de mesagerie WhatsApp, utilizată de milioane de britanici, afirmă că până în prezent nu a primit o astfel de cerere.

„Extrem de binevenită”

Notificarea, care nu a fost confirmată nici de Apple, nici de Ministerul de Interne, a stârnit furia activiștilor pentru protecția vieții private, care sunt acum prudenți în privința acestei vești.

„Dacă este adevărată, această decizie este extrem de binevenită”, a declarat Sam Grant, membru al grupului pentru drepturile civile Liberty, care, împreună cu Privacy International, a inițiat anterior o acțiune legală separată împotriva guvernului britanic.

El a declarat pentru BBC că crearea unei uși ascunse către datele private ale cetățenilor ar fi o „măsură imprudentă și potențial ilegală din partea guvernului”.

„Aceasta ar reprezenta o amenințare enormă la adresa securității noastre personale și naționale, mai ales că știm că ar expune politicienii, activiștii și grupurile minoritare la un risc deosebit de a fi vizați”, a spus el.

„Atâta timp cât această putere există în cadrul Legii privind competențele de investigare, rămâne riscul ca orice guvern viitor să încerce, de asemenea, să o utilizeze pentru a crea o portiță de acces către alte servicii criptate end-to-end pe care le utilizăm cu toții”.

Există deja un acord legal între guvernele SUA și Regatului Unit – Acordul privind accesul la date – care permite ambelor țări să partajeze date în scopul aplicării legii.