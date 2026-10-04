„Marea reechilibrare”: vacanțele scurte, flexibilitatea și natura dictează tendințele turismului în 2027

Raportul Hilton a fost realizat pe un eșantion de aproape 15.000 de călători din țări precum Marea Britanie, Germania, Turcia, Statele Unite sau Australia, relatează Euronews.

Fenomenul, denumit „marea reechilibrare”, arată dorința oamenilor de a trăi experiențe cu sens, care le permit să se deconecteze fără a le da peste cap rutina zilnică.

„Observăm că turiștii sunt mai puțin interesați de efiniția pe care alții o dau perfecțiunii și se concentrează mai mult pe planificarea călătoriilor în propriii termeni. Raportul din acest an confirmă faptul că oamenii caută experiențe care se integrează în stilul lor de viață, îi ajută să-și refacă forțele și creează o semnificație ce persistă mult timp după întoarcerea acasă”, a transmis directorul executiv al companiei, Chris Nassetta.

Ascensiunea „micro-călătoriilor”

O primă direcție majoră o reprezintă fenomenul „micro-călătoriilor”, caracterizat prin escapade mai dese, de scurtă durată, ușor de planificat și de integrat în viața de zi cu zi.

Un sfert dintre respondenți adoptă acest stil pentru a nu-și perturba programul de lucru, în timp ce 29% caută mai multă spontaneitate.

Acești călători se împart între „selectori”, care își construiesc sejurul în jurul unui singur eveniment major precum un concert sau un eveniment sportiv, și „cumulatori”, 57% dintre cei chestionați declarând că preferă să viziteze mai multe orașe într-o singură ieșire.

Compromisuri confortabile și vacanțe pe cont propriu

În paralel, se conturează o tendință clară de „vacanță ish”, care presupune acceptarea unor compromisuri confortabile.

28% dintre respondenți se regăsesc în categoria de aventurieri, preferând să improvizeze din mers, față de doar 18% care cer un itinerariu fix.

Se observă și călătoriile de tip „solo”, cu o treime din persoane plecând singure și dându-și întâlnire la destinație cu apropiați, în timp ce 20% aleg să se alăture unor grupuri organizate cu oameni pe care nu îi cunosc.

Dezvoltare personală și reconectare în aer liber

Totodată, vacanțele dedicate învățării și dezvoltării personale devin tot mai căutate. Călătorii își îndreaptă atenția către cursuri de limbi străine, gastronomie sau artă, iar o treime dintre ei menționează că își doresc experiențe care să le ofere o schimbare profundă de perspectivă și de mentalitate.

Raportul indică și o schimbare în modul în care turiștii privesc vacanțele de wellness. Pe lângă spa-uri și alte activități de relaxare, natura și timpul petrecut în aer liber devin elemente importante ale acestor experiențe.

Pentru 79% dintre respondenți, aerul curat și activitățile în aer liber au devenit esențiale pentru refacere, iar peste jumătate dintre turiști afirmă că petrec mult mai mult timp în mijlocul naturii.

Factorul uman în era inteligenței artificiale

Deși inteligența artificială câștigă teren în procesul de planificare, factorul uman rămâne decisiv în alegerea destinațiilor.

87% cer sfaturi membrilor familiei, 70% se bazează pe sugestiile personalului din hoteluri, iar jumătate dintre respondenți au încredere în recomandările venite din partea celor care călătoresc des.