Medicii din Gaza se luptă să combată o boală paralizantă rară în condițiile blocadei israeliene

De luni de zile, oficialii din domeniul sănătății au avertizat că distrugerea instalațiilor de salubritate din Fâșia Gaza de către Israel ar putea alimenta valul de boli infecțioase, așa cum s-a văzut în cazul epidemiei de poliomielită de anul trecut.

Acum, medicii raportează o creștere a cazurilor de paralizie flască acută, un sindrom rar care provoacă slăbiciune musculară și poate îngreuna respirația și înghițirea.

Cazurile din Gaza includ mielita flască acută, care afectează în principal copiii, și sindromul Guillain-Barré, mai cunoscut, a declarat Ahmed al-Farra, șeful secției de pediatrie de la Spitalul Nasser din Khan Younis, Gaza.

Paralizia flască acută era „ceva ciudat și foarte rar”

Înainte de octombrie 2023, paralizia flască acută era „ceva ciudat și foarte rar”, cu unul sau două cazuri pe an, a spus al-Farra. Dar în ultimele trei luni, potrivit lui al-Farra, medicii au înregistrat aproape 100 de cazuri, potrivit Politico.

Probele de laborator trimise în Iordania și Israel au fost pozitive pentru enterovirus, un grup de bacterii care se răspândesc între oameni sau prin apă contaminată, potrivit lui al-Farra.

Enterovirusurile, care includ și poliovirusul, se răspândesc de obicei pe cale fecal-orală. El a spus că nu este de mirare că unul dintre punctele fierbinți este Khan Younis, unde pe străzi se adună apele uzate neepurate.

Condamnarea internațională a Israelului este în creștere și, în cele mai puternice declarații ale unui oficial al UE de până acum, vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a declarat pentru POLITICO’s Brussels Playbook la începutul acestei luni că comportamentul Israelului în Gaza „seamănă foarte mult” cu un genocid — acuzație negată de Israel.

O declarație a Organizației Mondiale a Sănătății a arătat că, până la 31 iulie, au fost raportate 32 de cazuri de paralizie flască acută în rândul copiilor sub 15 ani. Creșterea este cauzată în parte unei monitorizări mai bune, a spus OMS, dar reflectă și prăbușirea infrastructurii de apă și canalizare, malnutriția și accesul restricționat la îngrijiri medicale.

În aproape 70% din probele trimise pentru testare, cauza a fost identificată ca fiind un enterovirus non-polio, comparativ cu 26% în anii precedenți, a declarat OMS.

Evaluarea clinică critică, se arată în declarația sa, „este extrem de dificilă în Gaza în acest moment, din cauza lipsei capacităților de diagnostic, de laborator și de testare”.

Puține opțiuni de tratare

De asemenea, medicii spun că au puține opțiuni pentru tratarea pacienților. Personalul spitalului Al-Shifa din Gaza, distrus în mare parte de Israel la începutul anului 2024, a diagnosticat până acum 22 de cazuri de sindrom Guillain-Barré, a declarat directorul spitalului, Muhammed Abu Salmiya. Trei pacienți au murit, iar 12 au dezvoltat paralizie și au fost trimiși la centre de reabilitare.

Tratamentul pentru mielita flască acută și sindromul Guillain-Barré include imunoglobuline intravenoase – anticorpi utilizați pentru neutralizarea infecției – sau schimbul de plasmă, care implică filtrarea sângelui. Niciuna dintre aceste metode nu este disponibilă în Gaza, unde există o penurie cronică de consumabile medicale de bază din cauza blocadei israeliene.

„Din păcate, tratamentul nu este disponibil pentru noi”, a spus Abu Salmiya.

Medicii din Gaza au făcut apel la colegii voluntari din grupuri străine să încerce să aducă filtre pentru schimbul de plasmă, dar acestea sunt adesea confiscate de autoritățile israeliene, a spus al-Farra.

Guvernul israelian nu a răspuns la solicitarea POLITICO de a comenta până la momentul publicării.

Copiii sunt vulnerabili

Copiii din Gaza sunt deosebit de vulnerabili la această afecțiune din cauza foametei în masă și a lipsei de vitamine necesare regenerării nervilor, a explicat al-Farra. „Nimeni nu are o cantitate suficientă de vitamine B1, B6, B12”, a spus al-Farra. Asta pentru că „nu există fructe, legume, carne, ouă, iaurt, nimic”.

Israelul a restricționat sever intrarea alimentelor în Gaza din octombrie 2023, ceea ce a dus la malnutriție cronică și foamete în masă. Oficialii din domeniul sănătății din Gaza spun că 188 de persoane au murit de foame din octombrie 2023, majoritatea fiind copii. Ministerul Sănătății din Gaza, care face parte din guvernul condus de Hamas, ține evidențe detaliate ale victimelor, considerate în general fiabile de către experții independenți.

Națiunile Unite estimează că cel puțin 1.373 de palestinieni au murit în căutarea de alimente, dintre care 859 în locații administrate de Fundația Umanitară din Gaza, susținută de Israel și Statele Unite.

În decembrie 2024, Amnesty International a menționat blocada impusă de Israel și distrugerea instalațiilor sanitare în raportul său, concluzionând că Israelul comite genocid în Gaza.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că guvernul său intenționează să continue cu preluarea completă a controlului asupra Gazei. Curtea Internațională de Justiție a decis deja că ocuparea teritoriului de către Israel este ilegală.