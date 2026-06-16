Mesajele extraterestre ar putea ajunge pe Pământ fără să ne dăm seama

Un nou studiu realizat de Institutul SETI afirmă că este posibil să trecem cu vederea semnalele extraterestre, potrivit Science Daily.

Nu le observăm nu pentru că acestea nu ar fi acolo, ci pentru că propriile lor stele le amestecă înainte ca acestea să scape în spațiu.

Multe dintre eforturile SETI caută semnale radio extrem de înguste. Aceste semnale sunt căutate deoarece este puțin probabil ca ele să fie produse de procese cosmice naturale. Cu toate acestea, cercetătorii au descoperit că aceste semnale pot fi distorsionate înainte de a părăsi sistemul lor stelar de origine, arată sursa.

Timp de decenii, oamenii de știință SETI au căutat vârfuri înguste ale frecvențelor radio care ar putea indica prezența tehnologiei avansate. Presupunerea a fost că un emițător extraterestru ar produce un semnal extrem de concentrat. Acesta se distinge de zgomotul de fundal natural.

Noul studiu arată probleme legate de vechiile abordări

Noua cercetare indică o potențială problemă legată de această abordare. Chiar dacă o civilizație trimite un semnal radio perfect îngust, este posibil ca acesta să nu mai apară așa după ce a călătorit prin mediul din jurul stelei sale.

Acest studiu a examinat ce se întâmplă mult mai aproape de sursa semnalului. Fluctuațiile densității plasmei din vânturile stelare, împreună cu evenimentele explozive, cum ar fi ejecțiile de masă coronală, pot altera undele radio în apropierea originii lor. Aceste efecte pot răspândi energia unui semnal pe o gamă mai largă de frecvențe. Astfel, este slăbit vârful ascuțit de care depind multe metode de căutare.

„Căutările SETI sunt adesea optimizate pentru semnale extrem de înguste. Dacă un semnal este lărgit de mediul propriei stele, acesta poate scădea sub pragurile noastre de detecție, chiar dacă există. Acest lucru ar putea ajuta la explicarea unei părți din liniștea radio pe care am observat-o în căutările de semnături tehnice”, a declarat Vishal Gajja, autorul principal al studiului”.

Oamenii de știință au apelat la o sursă mai apropiată

Pentru a măsura cât de semnificativă ar putea fi această lărgire, cercetătorii au apelat la o sursă de date mult mai aproape de casă. Aceasta este reprezentată de transmisiile radio de la navele spațiale care operează în sistemul nostru solar.

Folosind observații de la sondele sistemului solar, echipa a calibrat modul în care plasma turbulentă afectează semnalele radio cu bandă îngustă. Apoi, au aplicat aceste măsurători la o varietate de medii stelare, pentru a estima modul în care aceleași procese ar putea influența semnalele provenite din jurul altor stele, mai arată sursa.

Rezultatul este un cadru practic. Acesta permite oamenilor de știință să estimeze cât de multă lărgire a semnalului poate apărea în jurul diferitelor tipuri de stele. De asemenea, le permite să afle diferite frecvențe de observare, în special în mediile active de „vreme spațială” găsite în jurul unor stele.

Conform studiului, stelele pitice M, care reprezintă aproximativ 75% din totalul stelelor din Calea Lactee, sunt deosebit de predispuse să lărgească semnalele radio cu bandă îngustă înainte de a putea ieși din sistem.

Ce sugerează autorii studiului

Din acest motiv, cercetătorii sugerează că viitoarele căutări ar trebui să rămână sensibile la semnale mai largi decât semnăturile ultra-înguste vizate în mod tradițional de programele SETI.

„Prin cuantificarea modului în care activitatea stelară poate remodela semnalele cu bandă îngustă, putem concepe căutări care se potrivesc mai bine cu ceea ce ajunge efectiv pe Pământ, nu doar cu ceea ce s-ar putea transmite”, a declarat Grayce C. Brown, coautor al studiului.