Meta va folosi conversațiile utilizatorilor cu chatbotul său AI pentru a le oferi reclame personalizate

Compania a anunțat miercuri că discuțiile și interacțiunile utilizatorilor cu Meta AI vor fi folosite în curând pentru a le afișa reclame și mai personalizate. Utilizatorii vor începe să vadă notificări despre această schimbare săptămâna viitoare, dar ea nu va intra în vigoare până pe 16 decembrie.

Meta vizează deja utilizatorii cu reclame bazate pe ceea ce postează și pe ce dau clic, precum și pe persoanele cu care sunt conectați, pe platformele sale de socializare. Aceste date permit Meta să deducă ce ar putea cumpăra utilizatorii. Dar, în conversațiile cu chatbotul Meta, utilizatorii ar putea spune direct companiei ce cumpără, ce călătorie vor face în curând sau ce probleme au și ce produs le-ar putea rezolva, potrivit CNN.

Compania va utiliza, de asemenea, datele de la Meta AI pentru a decide ce tipuri de conținut vor vedea utilizatorii pe site-ul său.

Meta spune, de exemplu, că dacă un utilizator vorbește cu chatbotul despre drumeții, acesta va ști că este interesat de acest sport și îi va oferi mai mult conținut legat de drumeții. Dar schimbarea crește și presiunea asupra Meta de a preveni conversațiile personale sau dificile cu AI-ul – de exemplu, despre o relație, având în vedere cât de multe persoane folosesc acum chatboturile ca terapeuți – de la a genera recomandări de conținut potențial dăunătoare.

„La fel ca și alte servicii personalizate, adaptăm reclamele și conținutul pe care îl vedeți în funcție de activitatea dvs., asigurându-ne că experiența evoluează odată cu schimbarea intereselor”, a declarat Meta în postarea de miercuri de pe blogul său, în care a anunțat schimbarea. „Mulți oameni se așteaptă ca interacțiunile lor să facă ceea ce văd mai relevant. În curând, interacțiunile cu AI vor fi un alt semnal pe care îl vom folosi pentru a îmbunătăți experiența oamenilor”.

Instrumentul „preferințe publicitare” va continua

Meta AI are 1 miliard de utilizatori lunari, potrivit companiei, deși nu este clar cât de des interacționează acești utilizatori cu ea. Utilizatorii pot vorbi cu chatbotul prin Facebook, Instagram, WhatsApp sau aplicația independentă Meta AI.

Iar compania câștigă deja sume uriașe din activitatea sa publicitară. Numai în ultimul trimestru, a câștigat 46.5 miliarde de dolari din venituri publicitare, în creștere cu peste 21% față de aceeași perioadă a anului precedent. Acțiunile Meta au crescut cu aproape 20% de la începutul acestui an, aducând capitalizarea sa de piață la 1.8 trilioane de dolari la 1 octombrie.

Dar unii din Silicon Valley cred că oamenii vor dori din ce în ce mai mult să facă cumpărături online prin intermediul chatbot-urilor AI, mai degrabă decât să caute pe Google sau să deruleze rețelele sociale. Luni, OpenAI, rivalul Meta, a lansat funcția care permite utilizatorilor să cumpere anumite articole direct prin propriul chatbot, ChatGPT, deși în prezent nu este o afacere bazată pe publicitate.

Utilizatorii Meta vor avea în continuare opțiunea de a utiliza instrumentul „preferințe publicitare” pentru a adăuga sau elimina subiecte pentru reclame direcționate, iar compania oferă funcții similare pentru ca utilizatorii să controleze conținutul din feedurile lor de Facebook și Instagram.

Subiecte care nu vor fi folosite

Meta a mai declarat că nu va difuza reclame personalizate pe baza conversațiilor cu chatbotul referitoare la convingeri religioase, orientare sexuală, opinii politice, sănătate, origine rasială sau etnică, convingeri filozofice sau apartenență la sindicate, în conformitate cu politica sa generală de a nu viza utilizatorii pe baza acestor categorii.

După ce compania a lansat aplicația Meta AI, au apărut rapoarte conform cărora utilizatorii erau jenati că au împărtășit public, fără să-și dea seama, conversații personale pe care le considerau private, referitoare la probleme de relații sau finanțe. Meta a adăugat ulterior o fereastră pop-up care avertiza utilizatorii înainte de a posta public o conversație AI pe un feed numit Discover.

Acest feed a fost înlocuit săptămâna trecută cu „Vibes”, un feed cu derulare infinită de videoclipuri create de utilizatori și generate de AI.

Așadar, odată cu intrarea în vigoare a modificării țintirii publicitare a Meta la sfârșitul acestui an, dacă vizionați prea multe videoclipuri cu câini generate de AI pe Vibes, pregătiți-vă să fiți țintați de reclame legate de câini pe Instagram.