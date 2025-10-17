Meta va permite părinților să limiteze interacțiunile adolescenților cu AI

Totuși, părinții nu vor putea dezactiva asistentul AI, care, potrivit Meta, „va rămâne disponibil pentru a oferi informații utile și oportunități educaționale, cu protecții implicite, adecvate vârstei, pentru a contribui la siguranța adolescenților”.

Părinții care nu doresc să dezactiveze toate chat-urile cu toate personajele AI vor putea, de asemenea, să blocheze anumite chatboturi. Meta a declarat vineri că părinții vor putea obține „informații” despre ceea ce discută copiii lor cu personajele AI, deși nu vor avea acces la chat-urile complete, potrivit Euronews.

Modificările vin în contextul în care gigantul rețelelor sociale se confruntă cu critici continue privind prejudiciile aduse copiilor de platformele sale. Chatbot-urile AI sunt, de asemenea, supuse unei atenții sporite în ceea ce privește interacțiunile lor cu copiii, care, potrivit unor procese judiciare, au determinat unii dintre aceștia să se sinucidă.

Chiar și așa, peste 70% dintre adolescenți au folosit companioni AI, iar jumătate dintre ei îi folosesc în mod regulat, potrivit unui studiu recent realizat de Common Sense Media, o organizație non-profit care studiază și promovează utilizarea rațională a ecranelor și a mediilor digitale.

Conturile de Instagram vor fi restricționate

Marți, Meta a anunțat că conturile adolescenților de pe Instagram vor fi restricționate la vizionarea de conținut PG-13 în mod implicit și nu vor putea modifica setările fără permisiunea părinților.

Aceasta înseamnă că copiii care utilizează conturi specifice adolescenților vor vedea pe Instagram fotografii și videoclipuri similare cu cele pe care le-ar vedea într-un film PG-13 – fără sex, droguri sau cascadorii periculoase.

Meta a declarat că restricțiile PG-13 se vor aplica și chat-urilor AI.

Cu toate acestea, grupurile de advocacy online pentru copii s-au arătat sceptice.

„Din perspectiva mea, aceste anunțuri se referă la două lucruri”, a declarat Josh Golin, directorul executiv al organizației non-profit Fairplay, după anunțul făcut marți de Meta.

„Se referă la prevenirea legislației pe care Meta nu dorește să o vadă și la liniștirea părinților care sunt, în mod firesc, îngrijorați de ceea ce se întâmplă pe Instagram”, a spus Golin.