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Metoda inedită prin care pot fi salvați coralii de temperaturile extreme. Soluția propusă de cercetători

Un grup de oameni de știință din Florida a găsit o metodă inedită prin care să salveze recifele de corali de temperaturile extreme. Soluția prin care pot fi salvați coralii de la decolorare.
Metoda inedită prin care pot fi salvați coralii de temperaturile extreme. Soluția propusă de cercetători
Ioana Târziu
05 oct. 2026, 09:46, Ştiinţă-Sănătate
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În întreaga lume, valurile de căldură marine au pus coralii în pericol de stres termic excesiv. Când temperaturile oceanice devin prea ridicate, coralii stresați pot expulza algele microscopice care trăiesc în țesuturile lor.

Albirea coralilor, un fenomen tot mai îngrijorător

Astfel, coralii devin albi și își pierd principala sursă de hrană. Acest fenomen este cunoscut sub numele de albire, care are loc cu o frecvență alarmantă.

Însă, oamenii de știință din Florida consideră că umbrelele subacvatice ar putea atenua efectele schimbărilor climatice asupra coralilor, notează Euronews.

„Soluții precum umbrirea pot oferi protecție temporară la scară mică”, a declarat Karen Neely de la Universitatea Nova Southeastern, autoarea principală a unui articol de cercetare publicat săptămâna aceasta în Frontiers in Marine Science.

Studiul a fost realizat după ce un val de căldură marină record a lovit Florida Keys în 2023.

În majoritatea siturilor, toate tipurile de corali s-au decolorat. Coralii ramificați, specii care cresc în formațiuni asemănătoare arborilor sau coarnelor de cerb, cum ar fi coralii „staghorn” și „elkhorn”, au dispărut aproape în totalitate. Într-un sit de coastă, mai mult de jumătate dintre coralii monitorizați de cercetători și-au pierdut o parte sau tot țesutul viu.

„Acest studiu a rezultat direct din acel eveniment: am vrut să oferim dovezi ale conceptului pentru instrumente care să salveze coralii vizați în evenimente viitoare similare”, spune Neely.

În vara următoare, cercetătorii au selectat 40 de colonii aparținând a două specii de corali cerebrali din partea inferioară a Florida Keys.

Jumătate au fost lăsate expuse, iar cealaltă jumătate au fost dotate cu umbrele plutitoare fabricate din rame din PVC și plasă de nailon. Ele sunt asemănătoare unor umbrele subacvatice, suspendate la aproximativ 30 de centimetri deasupra coralului.

Cercetătorii subliniază că umbrelele nu au fost folosite pentru a răci apa. În schimb, au redus lumina intensă a soarelui și radiațiile ultraviolete care pot agrava decolorarea, potrivit sursei.

O soluție temporară

Cu toate acestea, umbrelele subacvatice sunt încă o soluție temporară, subliniază cercetătorii.

Acoperirea unor recife întregi ar fi impracticabilă, așa că aceștia o văd în primul rând ca pe o modalitate de a proteja coralii vulnerabili în timpul căldurii extreme. În cele din urmă, însă, protecția pe termen lung depinde de limitarea încălzirii mărilor.

„Scalarea este marea limitare a acestui studiu”, explică Neely, adăugând că „umbrirea nu este o soluție universală”.

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