Mincinoșii pricepuți nu detectează mai bine minciunile altora. Studiu pe deținuți și persoane din comunitate

Un studiu compară capacitatea de a minți și de a detecta minciunile la 60 de persoane din comunitate și 80 de deținuți.
Concluziile arată că mincinoșii eficienți din comunitate sunt mai buni la detectarea minciunilor, dar această legătură nu există la cei din închisoare.

Abilitățile de a minți și detecta minciuni sunt legate în comunitate

Cercetătorii au folosit o sarcină interactivă numită DeceIT. Participanții au jucat pe rând rolul de „emițători” și „receptori”. „Emițătorii” au tras cărți care le-au indicat să spună adevărul sau să mintă. Au vorbit 20 de secunde pentru a convinge grupul, scrie psypost.

În comunitate, datele au susținut existența unei abilități generale de înșelăciune. Cei care mint bine detectează mai bine și minciunile altora. Abilitățile utilizate pentru a minți și pentru a detecta minciunile sunt legate între ele.

Legătura dispare în mediul penitenciar

În închisoare nu a existat această corelație. A fi un mincinos priceput nu înseamnă a fi și un detectiv de minciuni priceput. Deținuții aveau o precizie mai scăzută în detectarea minciunilor.

Scorurile mai mari la factorul întunecat au fost asociate cu o precizie mai scăzută. Deținuții cu scoruri mari la manipulare și agresivitate erau mai puțin acurati. Alexitimia, dificultatea de a identifica propriile emoții, a apărut ca un factor semnificativ.

Tendința spre adevăr în ambele grupuri

Ambele grupuri au manifestat o „tendință spre adevăr”. Participanții erau mai înclinați să judece o afirmație ca fiind adevărată. Această tendință poate facilita cooperarea de bază și reduce încărcătura cognitivă.

Purtarea măștilor nu a afectat acuratețea detectării minciunilor. Deținuții mai tineri au avut performanțe ușor mai bune la detectarea minciunilor.