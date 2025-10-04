Ministru ucrainean: Europa trebuie să ia în serios amenințarea reprezentată de Rusia

„Sunt sigur că Putin obține satisfacție emoțională, dacă nu fizică, umilind Occidentul prin demonstrarea a ceea ce el percepe ca fiind superputerea sa”, a declarat Kyslytsia, adăugând că acțiunile imprudente ale președintelui rus riscă să antagonizeze Casa Albă, care pare să se răcească față de el. „Este un efect de bumerang”, a spus Kyslytsia.

Ce va face Rusia în continuare depinde de faptul dacă Europa și administrația Trump vor da dovadă de hotărâre colectivă, a sugerat el. Fără un răspuns transatlantic decisiv, Putin va „urca escaladarea”, a prezis el, cu mai multe acțiuni menite să perturbe și să paralizeze continentul.

În ultimele săptămâni, Rusia a trimis drone-momeală peste graniță în Polonia și a trimis avioane de vânătoare care au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Incidentele cu drone care au restricționat zborurile la aeroporturile din München și Copenhaga au stârnit temeri privind implicarea Rusiei. Moscova a negat responsabilitatea, potrivit The Guardian.

Kyslytsia a afirmat că Rusia a infiltrat țări din UE cu „agenți și cârtițe” care, potrivit lui, sunt responsabili pentru zborurile cu drone deasupra aeroporturilor din Danemarca și Germania, precum și deasupra bazelor militare aliate. El i-a descris ca fiind konservy, literalmente „cutii de conserve” în ucraineană, care pot fi activate sau „deschise” de Moscova atunci când este nevoie.

Săptămâna aceasta, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu liderii UE la un summit la Copenhaga, unde prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat că Europa se confruntă cu cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și că toate țările sunt afectate de „războiul hibrid rus”.

Mulți nu au conștientizat amenințarea

Kyslytsia a declarat că, în general, liderii europeni au conștientizat amenințarea, dar a adăugat că mulți alții, inclusiv experți și profesioniști din Europa de Vest, nu au înțeles-o încă. El a afirmat că este nevoie de o mai bună educare pentru a răspândi mesajul, în fața unui „adversar nemilos și fără scrupule”.

„În secolul XXI nu ai nevoie de tancuri pentru a pune în genunchi țările avansate din punct de vedere tehnologic. Războiul cibernetic este o realitate. Nu este nevoie de obuziere pentru a paraliza sistemul bancar. Folosind drone în mod inteligent, poți atinge obiectivele mai bine decât cu o bombă nucleară”.

Vorbind la Ministerul de Externe din Kiev, Kyslytsia a spus că relațiile Ucrainei cu administrația SUA s-au îmbunătățit din primăvară, când Donald Trump l-a certat pe Zelenski în timpul întâlnirii celor doi lideri din Biroul Oval, în februarie. Atitudinea Washingtonului față de război a fost „emoționantă”, cu o mai mare înțelegere a faptului că Putin era principalul obstacol în calea păcii, a spus Kyslytsia.

În ultimele luni, Ucraina a desfășurat o campanie din ce în ce mai reușită pentru a paraliza producția de petrol a Rusiei, prin lovituri de lungă distanță folosind drone fabricate în țară. Potrivit Wall Street Journal, SUA au acceptat săptămâna aceasta să împărtășească informații pentru a ajuta Kievul să coordoneze atacurile asupra țintelor aflate în interiorul Rusiei.

Vice-ministrul de externe a sugerat că războiul se îndreaptă în favoarea Ucrainei, în ciuda faptului că trupele ruse continuă să avanseze, deși încet, în mai multe părți ale câmpului de luptă. El a menționat schimbările pozitive de la Washington, discuțiile „mai serioase” din Europa și eșecul Rusiei de a realiza o breșă militară în ofensiva sa de vară.