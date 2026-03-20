Ministrul Justiției: România plătește dobânzi la Banca Modială pentru un proiect blocat. Cartierul Justiției nu reușește să avanseze

Radu Marinescu a explicat că proiectul „Cartierul Justiției” nu înseamnă doar un ansamblu de clădiri, ci o viziune despre modul în care ar trebui să funcționeze sistemul judiciar.

„Un cartier exprimă o filozofie, soluții economice și o anumită eleganță. Nu poți să ceri cetățeanului să respecte o instituție dacă ea nu este respectabilă și prin infrastructură”, a spus ministrul.

Proiectul ar urma să reunească în București toate instituțiile importante din domeniul justiției, reducând costurile cu chiriile și problemele logistice. În prezent, însă, multe instanțe funcționează în condiții dificile, aglomerate. Ministrul a dat ca exemplu situația Tribunalului Ilfov, unde spațiul este insuficient pentru activitatea desfășurată.

Radu Marinescu: Cea mai bună unitate de măsură sunt faptele, nu vorbele

Deși există finanțare printr-un împrumut de la Banca Mondială și cadrul legal necesar, proiectul este blocat.

„Am fi putut face exproprierile și proiectarea cu sume de aproximativ 70 de milioane de euro, nu erau bani foarte mari. Dar nu am reușit să mergem mai departe”, a explicat Marinescu.

Ministrul a subliniat că România plătește deja pentru acest proiect, fără să îl folosească. „Suntem blocați cu un împrumut pe care nu îl utilizăm și plătim dobânzi pentru el. Noi trebuie doar să alocăm partea noastră de finanțare ca să începem lucrările, dar nu facem nimic”, a declarat acesta.

În opinia sa, problema este una de priorități la nivel guvernamental.

„Cea mai bună unitate de măsură sunt faptele, nu vorbele. În momentul de față, acestea sunt faptele”, a spus ministrul, adăugând că nu dorește să reproșeze cuiva situația, ci doar să prezinte realitatea.