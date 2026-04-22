Radu Marinescu: Retragerea miniștrilor este un „exercițiu democratic”. Ministrul Justiției nu și-a pregătit demisia

Într-o intervenție telefonică la Digi 24, Radu Marinescu a declarat miercuri că tensiunile din coaliție trebuie înțelese ca parte a unui „exercițiu democratic”.

Întrebat dacă urmează o criză politică și chiar o moțiune de cenzură în lipsa unui consens în coaliția de guvernare, ministrul PSD a respins ideea că demersurile partidului său ar destabiliza situația.

„Nu aș vrea să ajungem în paradoxul în care democrația devine un pericol pentru stat. Avem un exercițiu democratic: în PSD a existat o consultare, a existat un vot. Nu a fost o decizie arbitrară, ci voința expresă a membrilor”, a spus Marinescu.

PSD reclamă lipsa de respect în coaliție

Social-democratul a lăsat să se înțeleagă că PSD nu a fost tratat ca un partener egal în coaliție. „O coaliție politică se construiește pe acord de voințe, pe respect și pe posibilitatea ca fiecare membru să-și valorifice programul. Asta a încercat PSD în mod repetat”, a afirmat ministrul.

Marinescu a evitat să răspundă dacă PSD urmărește ieșirea de la guvernare pentru a forța schimbări politice, inclusiv în ceea ce îl privește pe premierul Ilie Bolojan. „Mai mult decât a spus președintele partidului, nu cred că mai am eu de adăugat. Răspunsul a fost dat prin consultarea membrilor PSD”, a spus el.

Demisia, lăsată în așteptare

În privinta demisiei sale, Marinescu a precizat că nu există încă o decizie și că totul depinde de discuțiile din partid.

„Soluțiile concrete, juridice și politice, vor fi stabilite în conducerea PSD. Deocamdată sunt consultări. Președintele României, în rol de mediator, a inițiat aceste discuții. Vom vedea ce se întâmplă”, a declarat ministrul.

El a menționat că nu și-a pregătit demisia, așteptând rezultatele discuțiilor: „Scrierea unei demisii nu necesită zile întregi. Este un exercițiu simplu care, dacă va fi cazul, ține de opțiunile democratice. În acest moment așteptăm rezultatul discuțiilor”, a explicat Marinescu.

Marinescu: Nu toate reformele pot fi făcute prin ordonanțe de urgență

Referitor la posibilitatea adoptării unor reforme prin ordonanță de urgență, în contextul unei eventuale retrageri din guvern, ministrul Justiției a avertizat că există limite legale și constituționale clare.

„Nu pot să speculez, mai ales în chestiuni juridice. Adoptarea unor măsuri prin ordonanță de urgență se face în anumite limite, constituționale și legale. Trebuie evitată atingerea unor valori fundamentale. În unele cazuri este nevoie de lege, nu de ordonanță”, a spus Marinescu, subliniind că astfel de decizii „trebuie analizate cu atenție”.