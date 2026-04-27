Radu Marinescu, mesaj către Cătălin Predoiu, care preia interimatul la Justiție: „A fost ministrul justiției, cu siguranță cunoaște domeniul”

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și-a prezentat luni bilanțul mandatului în cadrul unei conferințe de presă, unde a vorbit despre activitatea Ministerului și preluarea funcției de către Cătălin Predoiu.

„Ministrul interimar va fi domnul vicepremier Predoiu, care are o experiență și profesională, și dânsul este avocat ca și mine, o experiență instituțională. A fost ministru al Justiției, cu siguranță cunoaște domeniul”, a spus Radu Marinescu.

Radu Marinescu a precizat că nu sunt necesare intervenții urgente de care Predoiu ar urma să se ocupe, spunând că activitatea ministerului a fost deja gestionată.

„Nu pot vorbi despre urgențe, pentru că, vă repet, chestiunile necesare la ministerul justiției au fost atent gestionate și sunt, în continuare, foarte echilibrat gestionate.”, a spus Marinescu.

„Voi explica domniei sale mâine, când facem această predare, care este stadiul tuturor lucrărilor și inițiativelor, astfel încât ministerul să continue pe o cale, repet, de eficiență deosebită pe care mi-am dorit-o.”, a adăugat el.