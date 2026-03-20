OFF The Record. Radu Marinescu afirmă că zona de corupție este una limitată / Ministrul Justiției: Banii tăiați de la plata restanțelor din Justiție trebuie achitați. „Noi am pledat întotdeauna pentru respectarea hotărârilor judecătorești” / „Evaziunea fiscală erodează statul”

Radu Marinescu: Evaziunea fiscală erodează statul

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că evaziunea fiscală și spălarea banilor trebuie să fie priorități în activitatea sistemului judiciar, în contextul resurselor limitate și al nevoii de eficiență.

„Trebuie prioritizate acele infracțiuni care prezintă cea mai mare periculozitate pentru societate. Evaziunea fiscală este în mod evident”, a spus Marinescu.

El a subliniat că evaziunea fiscală afectează funcționarea statului,

„Trebuie să combatem evaziunea fiscală, pentru că erodează statul. Vorbim de nevoi mari și de resurse mici. Atunci sigur că avem nevoie de resurse mai mari. Este o prioritate, spălarea de bani. Astea cam merg mână-mână”, a afirmat ministrul.

În același timp, Marinescu a respins ideea transformării actului de justiție într-un spectacol public.

Radu Marinescu: Schimbările repetate din Justiție au bulversat sistemul

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că modificările frecvente ale legilor și ale competențelor instituțiilor au afectat stabilitatea sistemului judiciar.

„Vedeți ce înseamnă să schimbi lucrurile, bulversezi sistemul, creezi inamiciții, creezi conflicte între instituții (…) Schimbi competențele. Ai schimbat de la DNA, ai creat SIIJ-ul, mii de dosare au plecat la acest SIIJ, l-ai construit ca atare, ai construit o filozofie, i-ai dat niște instrumente, l-ai transformat în actuala structură”, a spus Marinescu.

Ministrul a subliniat că este nevoie de stabilitate și de consolidarea instituțiilor, astfel încât acestea să poată funcționa eficient și să răspundă cazurilor de corupție din sistemul judiciar.

„Până la urmă, trebuie să dăm unei instituții șansa să funcționeze, dar, e la fel de adevărat, trebuie să o consolidăm ca aceasta să funcționeze efectiv”, a precizat acesta.

Radu Marinescu: zona de corupție este una limitată

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că eventualele fapte de corupție din rândul magistraților trebuie investigate cu maximă atenție, însă a subliniat că percepția publică asupra fenomenului nu este întotdeauna identică cu amploarea sa reală.

Întrebat despre discuțiile de la Consiliul Superior al Magistraturii privind corupția în Justiție și despre afirmațiile procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, referitoare la solicitările transmise către Parchetul General în cazuri care vizează magistrați, Marinescu a spus că astfel de evaluări trebuie privite și prin prisma datelor statistice.

„Cred că și dânsul s-a referit la acest argument, dar e un argument care utilizează criterii statistice. Atât avem 1.000 de plângeri, din 1.000 de plângeri, 5 sunt cu magistrați. Ceea ce înseamnă că zona aceasta de corupție e una limitată”, a afirmat ministrul Justiției.

Întrebat dacă aceste cazuri ar trebui investigate mai atent, în condițiile în care structura din cadrul Parchetului General este percepută ca ineficientă, Radu Marinescu a răspuns: „Da, categoric”.

Ministrul a spus că tema corupției în sistemul judiciar trebuie abordată echilibrat, având nu doar o dimensiune juridică, ci și una psihologică și culturală. Potrivit acestuia, societățile diferă în privința toleranței față de corupție, însă într-un stat bazat pe valori europene nu poate exista toleranță față de acest fenomen.

„Nu trebuie să existe toleranță pentru fenomenul de corupție. Nici ca mentalitate, categoric, nu ca reacție instituțională”, a spus Marinescu.

În același timp, ministrul Justiției a avertizat, la OFF The Record, că percepția publică asupra corupției nu trebuie confundată automat cu realitatea faptelor investigate de instituțiile judiciare.

„Percepția publică nu este sinonimă cu realitatea fenomenului respectiv”, a declarat Radu Marinescu.

Radu Marinescu afirmă că România a primit evaluări pozitive în lupta anticorupție și pe integritate

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că România a obținut evaluări favorabile în cadrul organismelor internaționale pe zona anticorupție și integritate.

El a menționat adoptarea unei legi privind mituirea funcționarilor străini, care oferă competențe clare DNA.

„Au fost cuvinte de laudă pentru rezultatele României și ni s-a spus că, pe această coordonată, am depășit standardul obișnuit”, a afirmat Marinescu.

Ministrul a precizat că România a fost invitată să contribuie, pe viitor, la evaluarea altor state și la transmiterea de bune practici.

Radu Marinescu: Cartierul Justiției ar fi reunit în București tot ceea ce înseamnă instituții de justiție

„Acest Cartier al Justiției ar fi reunit în București tot ceea ce înseamnă instituții de justiție”, a spus Marinescu, subliniind că proiectul ar reduce costurile cu chiriile și ar îmbunătăți infrastructura sistemului judiciar.

El a precizat că, în acest an, autoritățile ar fi putut începe exproprierile și proiectarea.

„40 de milioane și încă vreo 30. Nu era o sumă mare. Făceam exproprierile și măcar mergeam înainte cu acest proiect. El stagnează. Este un împrumut cu Banca Mondială, avem legi în acest sens, dar, practic, nu poate fi valorificat. Acum plătim dobânzi pentru sume pe care nu le folosim.”, a adăugat ministrul.

Radu Marinescu: Ministerul Justiției a cerut 112 milioane lei pentru brățări electronice, dar a primit doar 50 milioane

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că instituția a solicitat 112 milioane de lei pentru implementarea sistemului de monitorizare prin brățări electronice, însă în buget au fost alocate doar 50 de milioane.

El a precizat că a purtat discuții la nivel guvernamental până în ultimul moment pentru obținerea sumei integrale și a depus inclusiv un amendament.

„Noi am solicitat 112 milioane. Ni s-au alocat 50 de milioane. Am purtat discuții până în ultimul moment și am depus amendament, dar nu a fost adoptat”, a spus Marinescu.

Radu Marinescu: „Noi am pledat întotdeauna pentru respectarea hotărârilor judecătorești”

Radu Marinescu a susținut că Ministerul Justiției a pledat constant pentru respectarea hotărârilor judecătorești, dar a subliniat că instituția pe care o conduce nu construiește bugetul și nu decide alocările finale. „Noi am pledat întotdeauna pentru respectarea hotărârilor judecătorești și vom pleda în continuare”, a spus ministrul.

Întrebat dacă a fost consultat atunci când s-a decis tăierea sumelor de la ÎCCJ, Marinescu a răspuns că nu a participat la discuțiile din coaliție. El a spus însă că, din informațiile sale, propunerea a venit din partea Ministerului de Finanțe și a premierului și a adăugat că, din punctul său de vedere, suma ar fi trebuit alocată.

„Nu era o sumă care, la nivelul întregului buget, să comporte un risc sistemic de afectare a prudenței financiare. Din punctul meu de vedere, era o sumă care ar fi trebuit să fie alocată”, a afirmat ministrul Justiției.

Marinescu a mai spus că tema nu ar trebui transformată într-un conflict între categorii sociale și profesionale.

El a respins discursul public potrivit căruia magistrații ar fi „privilegiați” sau „dușmani ai societății”, afirmând că astfel de formulări reprezintă derapaje care nu ajută la rezolvarea problemei.

Radu Marinescu: Speranța mea este ca anul acesta să se găsească totuși fonduri

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că sumele destinate plății unor drepturi restante câștigate în instanță de magistrați „vor trebui să fie achitate”, chiar dacă, în acest moment, Guvernul a operat o amânare a plății lor.

„Este o decizie a Ministerului de Finanțe, pentru că alocările se fac de către Ministerul de Finanțe. Da, s-au luat de la Justiție în sens generic, nu s-au luat de la Ministerul Justiției”, a spus Marinescu, precizând că Ministerul Justiției și Înalta Curte de Casație și Justiție sunt ordonatori principali de credite distincți.

Ministrul a insistat însă că hotărârile judecătorești definitive trebuie respectate. „Este la fel de adevărat că e obligatoriu să respecți hotărârile judecătorești. Aceste sume de bani vor trebui să fie achitate. Din ceea ce am înțeles eu, este vorba doar de o prorogare, în niciun caz de faptul că nu vor fi achitate aceste drepturi”, a afirmat el.

Întrebat dacă Guvernul ar putea plăti totuși sumele în acest an, Marinescu a spus că speră să fie găsite resursele necesare. „Speranța mea este ca anul acesta să se găsească totuși fonduri”, a declarat ministrul, adăugând că nu poate vorbi în numele ministrului Finanțelor.

Potrivit acestuia, este vorba despre „sume considerabile”, probabil de peste un miliard de lei, însă detaliile exacte țin de ÎCCJ, în calitate de ordonator de credite pentru aceste plăți. Marinescu a arătat că, din proiectul de buget, rezulta o creștere substanțială atât pentru bugetul ÎCCJ, cât și pentru cel al Ministerului Public, tocmai pentru achitarea acestor drepturi restante.

Știrea inițială: În plin scandal legat de bugetul României, Guvernul taie de la Justiție ca să dea banii pentru ajutoarele sociale ale pensionarilor și pentru restanțele primăriilor.

Ce spune asta despre Guvern, despre magistrați, dar și cum se înțeleg puterile statului între ele astfel încât România să funcționeze mai bine?

Despre cum percep românii corupția în România, ce riscuri avem pe integritate și transparență, despre independența sistemului judiciar, reforma Justiției, degrevarea instanțelor de judecată, lupta pentru șefia marilor parchete și vulnerabilitățile sistemului actului de Justiție, ca serviciu public – discutăm cu Radu Marinescu, ministrul Justiției în Guvernul Ilie Bolojan.

