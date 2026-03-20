Prima pagină » Justiţie » Radu Marinescu, despre corupția în rândul magistraților: percepția publică nu este sinonimă cu realitatea

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, în emisiunea OFF The Record de la Mediafax, că eventualele fapte de corupție din rândul magistraților trebuie investigate cu maximă atenție, însă a subliniat că percepția publică asupra fenomenului nu este întotdeauna identică cu amploarea sa reală.
Ilie Bolojan, după votul pe bugetul pe 2026: Nimeni nu va putea risipi efortul românilor
Ilie Bolojan, după votul pe bugetul pe 2026: Nimeni nu va putea risipi efortul românilor
Nicușor Dan, despre certificatele ETS: Componenta de emisii de carbon din prețul de energie să scadă
Nicușor Dan, despre certificatele ETS: Componenta de emisii de carbon din prețul de energie să scadă
Nicușor Dan: Firmele vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state
Nicușor Dan: Firmele vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state
Nicușor Dan, despre mecanismul prețurilor la energie „Ultima bucățică de energie este la un preț mare, consumatorii și companiile au un preț mare”
Nicușor Dan, despre mecanismul prețurilor la energie „Ultima bucățică de energie este la un preț mare, consumatorii și companiile au un preț mare”
Prețul petrolului scade, după ce Netanyahu a anunțat că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu
Prețul petrolului scade, după ce Netanyahu a anunțat că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu
Gabriel Negreanu
20 mart. 2026, 16:06, Justiţie

Întrebat despre discuțiile de la Consiliul Superior al Magistraturii privind corupția în Justiție și despre afirmațiile procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, referitoare la solicitările transmise către Parchetul General în cazuri care vizează magistrați, Marinescu a spus că astfel de evaluări trebuie privite și prin prisma datelor statistice.

„Cred că și dânsul s-a referit la acest argument, dar e un argument care utilizează criterii statistice. Atât avem 1.000 de plângeri, din 1.000 de plângeri, 5 sunt cu magistrați. Ceea ce înseamnă că zona aceasta de corupție e una limitată”, a afirmat ministrul Justiției.

Întrebat dacă aceste cazuri ar trebui investigate mai atent, în condițiile în care structura din cadrul Parchetului General este percepută ca ineficientă, Radu Marinescu a răspuns: „Da, categoric”.

Ministrul a spus că tema corupției în sistemul judiciar trebuie abordată echilibrat, având nu doar o dimensiune juridică, ci și una psihologică și culturală. Potrivit acestuia, societățile diferă în privința toleranței față de corupție, însă într-un stat bazat pe valori europene nu poate exista toleranță față de acest fenomen.

„Nu trebuie să existe toleranță pentru fenomenul de corupție. Nici ca mentalitate, categoric, nu ca reacție instituțională”, a spus Marinescu.

În același timp, ministrul Justiției a avertizat, la OFF The Record, că percepția publică asupra corupției nu trebuie confundată automat cu realitatea faptelor investigate de instituțiile judiciare.

„Percepția publică nu este sinonimă cu realitatea fenomenului respectiv”, a declarat Radu Marinescu.

Recomandarea video

Președinta Venezuelei a înlocuit toată conducerea armatei, la o zi după ce l-a demis pe ministrul Apărării
G4Media
Cristi Tabără știe de ce a rămas Andi Moisescu fără emisiunea de la Pro TV: Solicita prea mult neuronii telespectatorilor
Gandul
Ultima oră! ANM a modificat prognoza meteo. Ce se întâmplă în următoarele ore
Cancan
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Prosport
Chuck Norris a murit. „Era înconjurat de cei dragi și împăcat”, a anunțat familia celebrului actor american
Libertatea
Cauza morții lui Chuck Norris. Legendarul actor, care abia împlinise 86 de ani, a ajuns de urgență la spital, în timpul unei vacanțe: „A plecat împăcat”
CSID
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor