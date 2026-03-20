Radu Marinescu, despre corupția în rândul magistraților: percepția publică nu este sinonimă cu realitatea

Întrebat despre discuțiile de la Consiliul Superior al Magistraturii privind corupția în Justiție și despre afirmațiile procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, referitoare la solicitările transmise către Parchetul General în cazuri care vizează magistrați, Marinescu a spus că astfel de evaluări trebuie privite și prin prisma datelor statistice.

„Cred că și dânsul s-a referit la acest argument, dar e un argument care utilizează criterii statistice. Atât avem 1.000 de plângeri, din 1.000 de plângeri, 5 sunt cu magistrați. Ceea ce înseamnă că zona aceasta de corupție e una limitată”, a afirmat ministrul Justiției.

Întrebat dacă aceste cazuri ar trebui investigate mai atent, în condițiile în care structura din cadrul Parchetului General este percepută ca ineficientă, Radu Marinescu a răspuns: „Da, categoric”.

Ministrul a spus că tema corupției în sistemul judiciar trebuie abordată echilibrat, având nu doar o dimensiune juridică, ci și una psihologică și culturală. Potrivit acestuia, societățile diferă în privința toleranței față de corupție, însă într-un stat bazat pe valori europene nu poate exista toleranță față de acest fenomen.

„Nu trebuie să existe toleranță pentru fenomenul de corupție. Nici ca mentalitate, categoric, nu ca reacție instituțională”, a spus Marinescu.

În același timp, ministrul Justiției a avertizat, la OFF The Record, că percepția publică asupra corupției nu trebuie confundată automat cu realitatea faptelor investigate de instituțiile judiciare.

„Percepția publică nu este sinonimă cu realitatea fenomenului respectiv”, a declarat Radu Marinescu.