Moartea unei fetițe zguduie Franța. 70.000 de cazuri vor fi revizuite în urma unui „eșec teribil din partea statului și a sistemului judiciar”

Ministrul francez al Justiției, Gerald Darmanin, a declarat luni că le-a cerut procurorilor să examineze 70.000 de acuzații în curs de desfășurare, privind violența împotriva minorilor, potrivit Reuters.
Cazul a marcat un „eșec teribil din partea statului și a sistemului judiciar”, a spus Darmanin.
Declarația sa vine în contextul în care moartea unei fetițe de 11 ani a stârnit indignare.
Lyhanna, în vârstă de 11 ani, a dispărut în urmă cu două săptămâni din satul Fleurance, din sud-vestul Franței, potrivit The Guardian.
Fata a fost văzută ultima dată urcând într-o mașină gri. Aceasta a fost identificată ca aparținând lui Jérôme Barella. Bărbatul e tată a doi copii și lucrător în curățenie la o școală, în Fleurance, în departamentul Gers, pe 29 mai.
Cadavrul ei a fost găsit șapte zile mai târziu într-un siloz de cereale dezafectat, la 15 km de locul unde a dispărut.
Principalul suspect în dispariția fetei a fost acuzat în repetate rânduri de abuz sexual asupra copiilor. Barella a negat că a ucis-o, declarând poliției că a lăsat-o la piscina locală.
După arestarea sa, s-a descoperit că, în august anul trecut, mama unei fetițe de 10 ani se dusese la poliție. Femeia susținea că acesta i-a violat fiica în mai multe rânduri. Ancheta preliminară a fost trimisă de poliția din apropiere de Toulouse la parchetul din Auch în ianuarie. Ancheta avea instrucțiunea de a-l interoga. Aceasta conținea interviuri cu victima, rapoarte psihologice și medicale care confirmau că minorul avea răni compatibile cu abuz sexual și detalii despre acuzațiile anterioare împotriva lui Barella
Cu toate acestea, biroul procurorului nu a reușit să deschidă dosarul timp de câteva săptămâni. Apoi, a durat încă șase săptămâni pentru a desemna ofițeri în acest caz. Barella încă nu fusese contactat sau chemat la interogatoriu în cele trei luni dinaintea răpirii și uciderii Lyhannei, mai arată sursa.
În decembrie 2017, o mamă a raportat că fiica ei de 17 ani a avut o relație cu Barella. Cazul a fost abandonat în 2018. Fata a declarat că și-a dat consimțământul.
În 2021, suspectul a fost concediat de la un loc de muncă de curățenie la o altă școală pentru presupus comportament inadecvat online față de o elevă. Nu se știe dacă acest lucru a fost raportat poliției la momentul respectiv.
În ianuarie 2022, a fost acuzat că a violat un copil de șapte ani la domiciliul său din sud-vestul Franței. Cazul a fost transferat procurorului local. Însă, acesta a fost clasat în 2024 din cauza lipsei de probe. Procurorul public din orașul Auch din Gers, Clémence Meyer, a declarat că anchetele, atât medicale, cât și psihologice, nu au permis poliției să verifice acuzația.
Meyer a spus că o nouă acuzație de viol a fost depusă săptămâna trecută. Aceasta
face acum parte din anchetă, potrivit aceleiași surse.
Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut că a existat o defecțiune „inacceptabilă” a sistemului juridic.
„Nu putem ignora faptul că au fost scoase la iveală deficiențe”, a spus el în timpul unei vizite în Muntenegru săptămâna trecută. „Nu este o chestiune de resurse, ci de responsabilități care vor trebui stabilite printr-o anchetă oficială”, a declarat Macron, conform aceleiași surse.