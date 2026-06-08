Moartea unei fetițe zguduie Franța. 70.000 de cazuri vor fi revizuite în urma unui „eșec teribil din partea statului și a sistemului judiciar”

Ministrul francez al Justiției, Gerald Darmanin, a declarat luni că le-a cerut procurorilor să examineze 70.000 de acuzații în curs de desfășurare, privind violența împotriva minorilor, potrivit Reuters.

Cazul a marcat un „eșec teribil din partea statului și a sistemului judiciar”, a spus Darmanin.

Declarația sa vine în contextul în care moartea unei fetițe de 11 ani a stârnit indignare.

Dispariția fetei

Lyhanna, în vârstă de 11 ani, a dispărut în urmă cu două săptămâni din satul Fleurance, din sud-vestul Franței, potrivit The Guardian.

Fata a fost văzută ultima dată urcând într-o mașină gri. Aceasta a fost identificată ca aparținând lui Jérôme Barella. Bărbatul e tată a doi copii și lucrător în curățenie la o școală, în Fleurance, în departamentul Gers, pe 29 mai.

Cadavrul ei a fost găsit șapte zile mai târziu într-un siloz de cereale dezafectat, la 15 km de locul unde a dispărut.

Principalul suspect, acuzat în mai multe rânduri de abuz asupra copiilor

Principalul suspect în dispariția fetei a fost acuzat în repetate rânduri de abuz sexual asupra copiilor. Barella a negat că a ucis-o, declarând poliției că a lăsat-o la piscina locală.

După arestarea sa, s-a descoperit că, în august anul trecut, mama unei fetițe de 10 ani se dusese la poliție. Femeia susținea că acesta i-a violat fiica în mai multe rânduri. Ancheta preliminară a fost trimisă de poliția din apropiere de Toulouse la parchetul din Auch în ianuarie. Ancheta avea instrucțiunea de a-l interoga. Aceasta conținea interviuri cu victima, rapoarte psihologice și medicale care confirmau că minorul avea răni compatibile cu abuz sexual și detalii despre acuzațiile anterioare împotriva lui Barella

Suspectul nu a fost contactat de autorități

Cu toate acestea, biroul procurorului nu a reușit să deschidă dosarul timp de câteva săptămâni. Apoi, a durat încă șase săptămâni pentru a desemna ofițeri în acest caz. Barella încă nu fusese contactat sau chemat la interogatoriu în cele trei luni dinaintea răpirii și uciderii Lyhannei, mai arată sursa.

În decembrie 2017, o mamă a raportat că fiica ei de 17 ani a avut o relație cu Barella. Cazul a fost abandonat în 2018. Fata a declarat că și-a dat consimțământul.

În 2021, suspectul a fost concediat de la un loc de muncă de curățenie la o altă școală pentru presupus comportament inadecvat online față de o elevă. Nu se știe dacă acest lucru a fost raportat poliției la momentul respectiv.

În ianuarie 2022, a fost acuzat că a violat un copil de șapte ani la domiciliul său din sud-vestul Franței. Cazul a fost transferat procurorului local. Însă, acesta a fost clasat în 2024 din cauza lipsei de probe. Procurorul public din orașul Auch din Gers, Clémence Meyer, a declarat că anchetele, atât medicale, cât și psihologice, nu au permis poliției să verifice acuzația.

Meyer a spus că o nouă acuzație de viol a fost depusă săptămâna trecută. Aceasta face acum parte din anchetă, potrivit aceleiași surse.

Declarația președintelui francez despre caz

Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut că a existat o defecțiune „inacceptabilă” a sistemului juridic.

„Nu putem ignora faptul că au fost scoase la iveală deficiențe”, a spus el în timpul unei vizite în Muntenegru săptămâna trecută. „Nu este o chestiune de resurse, ci de responsabilități care vor trebui stabilite printr-o anchetă oficială”, a declarat Macron, conform aceleiași surse.