Modificările care au loc în creier atunci când ne deconectăm din cauza oboselii

Astfel de scăderi momentane ale atenției sunt o problemă frecventă pentru persoanele private de somn, dar ceea ce se întâmplă în creier în aceste momente de blocaj mental s-a dovedit greu de identificat.

Acum, oamenii de știință au aruncat lumină asupra procesului și au descoperit că există mai multe lucruri în spatele acestei scăderi a atenției decât se vede la prima vedere. Scurta pierdere a concentrării coincide cu un val de lichid care curge din creier, care se întoarce odată ce atenția se recuperează, potrivit The Guardian.

„Momentul în care atenția cuiva cedează este momentul în care acest val de fluid începe să pulseze”, a spus dr. Laura Lewis, autor principal al studiului de la MIT din Boston. „Nu este vorba doar de faptul că neuronii tăi nu acordă atenție lumii, ci și de o schimbare importantă a fluidului din creier în același timp”.

Lewis și colegul ei, dr. Zinong Yang, au investigat creierul privat de somn pentru a înțelege tipurile de pierderi de atenție care duc la accidente ale șoferilor somnoroși și la animalele obosite care devin prânzul prădătorilor.

Desfășurarea studiului

În cadrul studiului, 26 de voluntari au purtat pe rând o cască EEG în timp ce erau întinși într-un scaner fMRI. Acest lucru le-a permis oamenilor de știință să monitorizeze activitatea electrică a creierului și schimbările fiziologice în timpul testelor în care oamenii trebuiau să răspundă cât mai repede posibil la auzirea unui ton sau la apariția unui pătrat pe ecran.

Fiecare voluntar a fost scanat după o noapte de somn odihnitor acasă și după o noapte de privare totală de somn supravegheată de oamenii de știință din laborator. Nu este de mirare că persoanele au avut performanțe mult mai slabe atunci când erau private de somn, răspunzând mai lent sau deloc.

Lipsa de atenție au fost însoțite de schimbări izbitoare. Scanările au revelat o undă de lichid cefalorahidian expulzat din creier la câteva momente după scăderea atenției și revenind la aproximativ o secundă după încetarea lipsirii. Astfel de unde sunt observate în mod normal în somnul profund și se crede că ajută creierul să elimine deșeurile metabolice care se acumulează în timpul zilei.

Alte măsurători au arătat că pupilele ochilor oamenilor s-au contractat cu aproximativ 12 secunde înainte ca lichidul să părăsească creierul și au revenit la normal după pierderea de atenție. Respirația și ritmul cardiac au scăzut, de asemenea, potrivit raportului cercetătorilor din Nature Neuroscience.

Deși rămân mai multe întrebări, pierderile de atenție par să apară atunci când creierul încearcă să jongleze cu funcționarea cognitivă normală și întreținerea esențială care se realizează în mod normal în timpul somnului. „Creierul tău încearcă să ia o pauză”, a spus Yang.

Lipsa de somn influențează funcționarea creierului

Profesorul Bill Wisden, directorul Institutului de Cercetare a Demenței din Marea Britanie de la Imperial College London, a spus că lucrarea a evidențiat schimbările profunde pe care privarea de somn le-ar putea avea asupra creierului. „Nu este clar dacă aceste schimbări în fluxul de lichid cerebral asociate cu privarea de somn sunt bune și protectoare într-un fel sau rele și patologice”, a spus el.

Dr. Ria Kodosaki, neuroștiințifică la UCL, a spus că schimbările par a fi „evenimente structurate, biologice, care seamănă foarte mult cu debutul somnului, iar pierderile de atenție nu sunt pasive, ci organizate pentru a oferi creierului o mică pauză”.

Ea a spus: „Oricât de paradoxal ar părea, aceste scăpări periculoase pot fi modul în care creierul se protejează. Gândiți-vă la ele ca la niște opriri forțate: creierul renunță temporar la concentrarea externă pentru a efectua sarcini esențiale de întreținere”.