Fost director al unui contractor american, găsit vinovat pentru vânzarea de instrumente-spion Rusiei

Procurorul federal Jeanine Ferris Pirro a comparat brokerii cibernetici cu „noua generație de traficanți internaționali de arme", afirmând că acțiunile lui au oferit străinilor acces la instrumente „probabil folosite împotriva numeroaselor victime neștiutoare"
Petre Apostol
29 oct. 2025, 23:57, Știri externe

Un fost director al companiei americane de apărare L3Harris Technologies a pledat vinovat pentru vânzarea unor instrumente digitale de spionaj către un intermediar rus, a anunțat miercuri Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii.

Peter Williams, în vârstă de 39 de ani, cetățean australian, a recunoscut două capete de acuzare pentru furt de secrete comerciale, după ce a sustras cel puțin opt componente sensibile de la angajatorul său, identificat în documente britanice ca L3Harris Trenchant, o subsidiară a grupului L3Harris (LHX.N), potrivit Reuters.

Pierderi estimate la peste 35 de milioane de dolari

Conform procurorilor, Williams a vândut instrumentele unui broker rus, cunoscut pentru revânzarea de software de spionaj către clienți, inclusiv guvernul rus.

Componentele respective – coduri care valorifică vulnerabilități software pentru scopuri de spionaj, furt sau sabotaj – erau destinate exclusiv guvernului SUA și aliaților acestuia.

Autoritățile americane estimează pierderile la peste 35 de milioane de dolari.

Procurorul federal Jeanine Ferris Pirro a comparat brokerii cibernetici cu „noua generație de traficanți internaționali de arme”, afirmând că acțiunile lui Williams au oferit străinilor acces la instrumente „probabil folosite împotriva numeroaselor victime neștiutoare”.