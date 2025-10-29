Fost director al unui contractor american, găsit vinovat pentru vânzarea de instrumente-spion Rusiei

Un fost director al companiei americane de apărare L3Harris Technologies a pledat vinovat pentru vânzarea unor instrumente digitale de spionaj către un intermediar rus, a anunțat miercuri Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii.

Peter Williams, în vârstă de 39 de ani, cetățean australian, a recunoscut două capete de acuzare pentru furt de secrete comerciale, după ce a sustras cel puțin opt componente sensibile de la angajatorul său, identificat în documente britanice ca L3Harris Trenchant, o subsidiară a grupului L3Harris (LHX.N), potrivit Reuters.

Pierderi estimate la peste 35 de milioane de dolari

Conform procurorilor, Williams a vândut instrumentele unui broker rus, cunoscut pentru revânzarea de software de spionaj către clienți, inclusiv guvernul rus.

Componentele respective – coduri care valorifică vulnerabilități software pentru scopuri de spionaj, furt sau sabotaj – erau destinate exclusiv guvernului SUA și aliaților acestuia.

Autoritățile americane estimează pierderile la peste 35 de milioane de dolari.

Procurorul federal Jeanine Ferris Pirro a comparat brokerii cibernetici cu „noua generație de traficanți internaționali de arme”, afirmând că acțiunile lui Williams au oferit străinilor acces la instrumente „probabil folosite împotriva numeroaselor victime neștiutoare”.