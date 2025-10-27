Polonia a arestat doi ucraineni sub suspiciunea de spionaj militar

Autoritățile poloneze au anunțat luni că cetățenii ucraineni, cu vârste de 32 și 34 de ani, au colectat date clasificate despre „soldații Forțelor Armate Poloneze, infrastructura critică situată pe teritoriul Republicii Polone, inclusiv infrastructura de transport care oferă sprijin logistic și militar Ucrainei”, a declarat agenția poloneză de contrainformații ABW într-un comunicat, scrie POLITICO.

De asemenea, cei doi suspecți au instalat dispozitive de monitorizare în apropierea unor instalații cheie pentru a permite „urmărirea secretă a infrastructurii critice”. Ei au primit și bani pentru munca lor, a mai spus ABW, potrivit sursei citate.

Cei doi cetățeni ucraineni, reținuți în data de 14 octombrie în Katowice, sunt acuzați de disponibilitatea de a lucra pentru un serviciu de informații străin și de colectarea de informații sensibile. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la opt ani.

Varșovia este în stare de alertă maximă în privința cazurilor de spionaj și sabotaj străin, atât pe teren, cât și în spațiul cibernetic, pe care autoritățile le-au legat direct de Rusia sau de Belarus.