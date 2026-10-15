Prima pagină » Știrile zilei » Nazare anunță „una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni”. Cerere a investitorilor de cinci ori mai mare decât suma oferită

Nazare anunță „una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni”. Cerere a investitorilor de cinci ori mai mare decât suma oferită

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că în cadrul unei licitații pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat, cererea investitorilor a fost de cinci ori mai mare ca suma oferită. Nazare a numit-o „una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni”.
Nazare anunță „una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni”. Cerere a investitorilor de cinci ori mai mare decât suma oferită
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
15 oct. 2026, 16:53, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„La licitația de astăzi pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de 3 ani și un volum anunțat de 500 de milioane de lei, cererea investitorilor a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de lei, de 5 ori peste suma oferită”, a scris Alexandru Nazare joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor a adjudecat „aproximativ 1 miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, sub nivelul pieței secundare”.

El a numit-o „una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni. O cerere comparabilă nu a mai fost înregistrată de la începutul anului, înainte de deteriorarea contextului geopolitic internațional din februarie”,

„În paralel, randamentele titlurilor României au scăzut astăzi pe toate piețele relevante: cu aproximativ 10–15 puncte de bază în lei și cu 5–15 puncte de bază pentru finanțările în euro și dolari, în funcție de maturitate”, a continuat ministrul interimar al Finanțelor.

Potrivit lui Nazare, aceste evoluții „sunt un semnal pozitiv”, însă „trebuie tratate cu responsabilitate. Costurile de finanțare reacționează direct la percepția investitorilor asupra stabilității, predictibilității și credibilității politicii fiscal-bugetare. De aceea, continuitatea deciziilor responsabile și respectarea angajamentelor asumate rămân esențiale”.

„Pentru ca această încredere să se consolideze și să se traducă într-o reducere durabilă a costurilor de finanțare avem nevoie de stabilitate. Doar astfel putem reduce presiunea cheltuielilor cu dobânzile și putem avea mai mult spațiu pentru investiții și prioritățile reale ale economiei”, a conchis Alexandru Nazare.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Miruță constată că s-au înmulțit incidentele cu nave și drone, dar amintește că România nu e o țară aflată în război
Gandul
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
„Punem chirpici în fisuri și mergem mai departe!” Cum își continuă viața locatarii blocului din Rahova afectat de explozie
Libertatea
Proprietarii de apartamente, avertizați: locuințele care ar putea fi eliminate de pe platformele de închiriere. Ce prevede legea
CSID
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor