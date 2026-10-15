Nazare anunță „una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni”. Cerere a investitorilor de cinci ori mai mare decât suma oferită

„La licitația de astăzi pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de 3 ani și un volum anunțat de 500 de milioane de lei, cererea investitorilor a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de lei, de 5 ori peste suma oferită”, a scris Alexandru Nazare joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor a adjudecat „aproximativ 1 miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, sub nivelul pieței secundare”.

El a numit-o „una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni. O cerere comparabilă nu a mai fost înregistrată de la începutul anului, înainte de deteriorarea contextului geopolitic internațional din februarie”,

„În paralel, randamentele titlurilor României au scăzut astăzi pe toate piețele relevante: cu aproximativ 10–15 puncte de bază în lei și cu 5–15 puncte de bază pentru finanțările în euro și dolari, în funcție de maturitate”, a continuat ministrul interimar al Finanțelor.

Potrivit lui Nazare, aceste evoluții „sunt un semnal pozitiv”, însă „trebuie tratate cu responsabilitate. Costurile de finanțare reacționează direct la percepția investitorilor asupra stabilității, predictibilității și credibilității politicii fiscal-bugetare. De aceea, continuitatea deciziilor responsabile și respectarea angajamentelor asumate rămân esențiale”.

„Pentru ca această încredere să se consolideze și să se traducă într-o reducere durabilă a costurilor de finanțare avem nevoie de stabilitate. Doar astfel putem reduce presiunea cheltuielilor cu dobânzile și putem avea mai mult spațiu pentru investiții și prioritățile reale ale economiei”, a conchis Alexandru Nazare.