Nicușor Constantinescu iese din penitenciar pentru 3 luni. ÎCCJ a admis contestația de întrerupere a executării pedepsei

Fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor Dan, condamnat în dosarele DNA, va fi pus astăzi în libertate pentru o perioadă de 3 luni, având în vedere starea sa de sănătate, a decis ÎCCJ.

„În temeiul art. 597 alin.(7) şi (8) Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr.52/F din data de 18 martie 2026 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală pronunţată în dosarul nr.7496/2/2025 (4277/2025).

Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi, în rejudecare dispune:

Întreruperea executării pedepsei de 10 ani închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr. 142F/29.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 6854/2/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 239/A/11.07.2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , în baza căreia a fost emis M.E.P.Î. nr. 398 din 11.07.2019, precum şi a oricăror alte mandate de executare a pedepsei închisorii emise pe numele persoanei condamnate, pentru o perioadă de 3 (trei) luni .

, în baza căreia a fost emis M.E.P.Î. nr. 398 din 11.07.2019, . Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate care nu contravin prezentei. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulată de Parchet rămân în sarcina statului.

Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 martie 2026″, anunță ÎCCJ

Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare cu executare de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în iulie 2019. P edeapsa a rezultat din contopirea mai multor condamnări din dosare de corupție

În dosarul principal, Nicușor Constantinescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare în dosarul DNA care viza plăți nelegale pentru diverse servicii (cum ar fi plantarea de perdele forestiere sau servicii de publicitate), cauzând un prejudiciu instituției de peste 30 de milioane de lei. Acuzațiile au inclus fapte de abuz în serviciu în formă continuată și spălare de bani.

Astăzi, instanța a menținut decizia de întrerupere a executării pedepsei pentru o durată de 3 luni din motive medicale (probleme grave de sănătate), acesta fiind pus în libertate temporar pentru tratament.

Anterior acestei condamnări definitive de 10 ani, Nicușor Constantinescu executa deja o pedeapsă rezultată de 7 ani și 4 luni în alte dosare de corupție ale DNA.