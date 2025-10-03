Noua minge a Cupei Mondiale va folosi inteligența artificială pentru a ajuta arbitrii să ia decizii

Adidas Trionda, care a fost prezentat cu mare fast vineri la Las Vegas, are un sistem inovator de cipuri montate lateral, care trimite date precise despre minge către sistemul VAR în timp real.

Combinat cu datele privind poziția jucătorilor și prin aplicarea AI, acest sistem ajută arbitrii să ia decizii mai rapide în ceea ce privește ofsaidul, afirmă producătorul, potrivit The Telegraph.

De asemenea, poate ajuta arbitrii să identifice fiecare atingere individuală a mingii, ceea ce duce la reducerea timpului necesar pentru rezolvarea incidentelor specifice, inclusiv a eventualelor hențuri.

Cum se numește și de ce?

Mingea se numește Trionda, ceea ce înseamnă „trei valuri”, în omagiu adus celor trei țări gazdă – Statele Unite, Mexic și Canada.

Designul prezintă culorile țărilor gazdă: albastru pentru SUA, verde pentru Mexic și roșu pentru Canada – care se conectează pentru a „simboliza cele trei națiuni care se reunesc pentru a găzdui turneul pentru prima dată”, potrivit Adidas.

Designul include, de asemenea, o stea pentru SUA, o frunză de arțar pentru Canada și un vultur pentru Mexic.

Tehnologia folosită

Adidas afirmă că mingea conține o nouă versiune a „tehnologiei mingii conectate”, care a fost utilizată pentru prima dată în mingea pentru Cupa Mondială din 2022 din Qatar. Producătorul german susține că această tehnologie facilitează „decizii arbitrale mai rapide în timpul jocului și o înțelegere mai bună a jocului decât oricând”.

Aceasta dispune de un cip senzor de mișcare cu unitate de măsurare inerțială (IMU) de 500 Hz în interiorul unui strat special creat într-unul dintre cele patru panouri. În celelalte trei panouri au fost inserate contrapondere pentru a asigura stabilitatea și echilibrul zborului.

Tehnologia trimite date precise în timp real către VAR, care sunt combinate cu datele privind poziția jucătorilor și inteligența artificială pentru a ajuta arbitrii să ia decizii privind offside-ul și handbalul.

Reacții

Directorul Adidas, Solene Stoermann, a fost foarte entuziasmat, spunând: „Imediat ce au fost anunțați gazdele turneului, am știut că trebuie să facem ceva special, o minge cu care se poate juca peste tot, de la curtea din spate până la cea mai mare scenă din lume. Vara viitoare, Trionda va fi personajul principal în cel mai mare spectacol de pe pământ și abia așteptăm ca fanii și jucătorii să se bucure de acest moment”.

Hannes Schaefke, directorul departamentului de inovare în fotbal al Adidas, a declarat pentru The Athletic: „Unul dintre obiectivele noastre principale a fost să ajutăm arbitrii să ia deciziile corecte și să le ia cât mai repede posibil, deoarece orice moment VAR în jocul modern este oarecum perturbator”.

Referitor la ajutorul acordat în luarea deciziilor privind handbalul, Schaefke a spus: „Acesta este un alt aspect, în care practic se permite luarea unei decizii alb-negru – da sau nu – prin intermediul acestei tehnologii, ceea ce era de neconceput dacă ne uităm la turneele din trecut”.

Mingea este pusă în vânzare astăzi la prețul exorbitant de 140 de lire sterline, deși vor fi disponibile și versiuni mai ieftine, una la aproximativ 33 de lire sterline.