NPC, cringe și argoul care destabilizează părinții. Ce înseamnă cuvintele folosite de generația Alpha

Dacă aveți copii adolescenți și nu înțelegeți ce spun, cu siguranță nu sunteți singuri. Generația Alpha a creat un vocabular propriu care provine din jocuri video și rețele sociale.
Conform studiului, iată clasamentul celor mai căutate cuvinte de argou pe Google:
1. Cringe – 919.920 căutări
Ceva jenant sau social incomod. Adolescenții folosesc acest termen pentru a descrie situații care le produc jenă.
2. NPC – 493.920 căutări
Un personaj „non-jucător” care acționează previzibil sau fără personalitate. În argoul Generației Alpha, NPC-urile sunt persoane fără personalitate care se comportă stereotipic.
3. Glow Up – 326.520 căutări
O schimbare pozitivă în aspectul fizic sau în încrederea în sine. Generația Alpha folosește termenul pentru transformări spectaculoase.
4. Bae – 178.800 căutări
De la „Before Anyone Else”, folosit ca termen de alint de către Generația Alpha.
5. Ratio – 98.280 căutări
Când o opinie nepopulară primește mai multe răspunsuri decât „like-uri” online.
Acronimul NPC provine de la „non-player character”, o expresie din jocurile video. În jocuri, NPC-urile sunt personaje ale căror mișcări sunt decise de program, nu de jucători reali.
Tinerii au adaptat acest termen pentru a descrie persoanele care se îmbracă obișnuit, spun lucruri banale și fac activități foarte comune.
6. Dissing – 81.360 căutări
A critica sau insulta public, în special în cultura rap.
7. Ghosting – 73.800 căutări
A ignora sau întrerupe brusc contactul cu cineva.
8. Sus – 67.320 căutări
Suspicios.
9. Karen – 66.240 căutări
O femeie arogantă și exigentă.
10. Chad – 54.960 căutări
Un bărbat stereotipic atractiv și popular.
„Brain rot” – cuvântul anului pentru Generația Alpha
Oxford Dictionary a declarat „brain rot” cuvântul anului, referindu-se la degradarea creierului cauzată de conținutul online consumat de Generația Alpha.