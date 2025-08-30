O dietă bogată în potasiu poate reduce riscul de insuficiență cardiacă cu 24% – studiu

Cercetări anterioare au arătat că eliminarea sării din mese poate reduce riscul de probleme cardiace. Reducerea numărului de mese la care adăugați sare sau renunțarea completă la aceasta poate face o diferență enormă pentru sănătatea inimii.

Potasiul crește cantitatea de sare pe care organismul o elimină din fluxul sanguin. Într-un studiu, oamenii de știință au încercat să înțeleagă dacă un aport mai mare de potasiu ar putea fi benefic pentru oameni, reducând riscul cardiovascular, potrivit The Guardian.

Autorul principal al studiului, prof. Henning Bundgaard, profesor la spitalul Universității din Copenhaga, a declarat: „ Corpul uman a evoluat pe baza unei diete bogate în potasiu și sărace în sodiu – când ne-am născut și am crescut în savană și mâncam [fructe și legume]. [Acum] tindem să adoptăm [o] dietă modernă bazată pe alimente procesate și, cu cât sunt mai procesate, cu atât vedem mai mult sodiu în alimente și mai puțin potasiu, ceea ce înseamnă că raportul dintre cele două s-a schimbat de la 10:1 la 1:2 – o schimbare dramatică”.

„Potasiul este esențial pentru funcția cardiacă și știm din studiile observaționale că un nivel scăzut de potasiu crește riscul de aritmii, insuficiență cardiacă și deces. Știm, de asemenea, că potasiul poate fi crescut”.

Desfășurarea studiului

Studiul a implicat 1.200 de pacienți cardiaci din Danemarca cu defibrilatoare cardioverter implantabile (ICD), jumătate dintre aceștia primind sfaturi alimentare despre cum să-și crească nivelul de potasiu.

„Avem o listă [de alimente] pe care le-am dat pacienților. Am urmat instrucțiunile alimentare generale – [cunoscute în Danemarca sub numele de] piramida alimentelor. Sfecla albă, sfecla roșie, varza și așa mai departe sunt toate alimente bogate în potasiu. Nu am recomandat carnea, care este, de asemenea, bogată în potasiu, deoarece este bogată și în sodiu și contracarează creșterea potasiului”.

Creșterea nivelului de potasiu din sânge prin dietă a fost asociată cu un „risc semnificativ mai mic” – 24% – de afecțiuni cardiace, spitalizare din cauza problemelor cardiace sau deces din orice cauză, au arătat rezultatele. Acestea au fost prezentate la congresul Societății Europene de Cardiologie din Madrid, cea mai mare conferință mondială dedicată inimii.

Bundgaard a declarat: „Dintr-o perspectivă mai largă, putem spune că un aport alimentar mai mare de potasiu poate fi benefic nu numai pentru pacienții cu boli cardiace, ci probabil pentru noi toți, așa că poate ar trebui să reducem cu toții conținutul de sodiu și să creștem conținutul de potasiu din alimentele noastre”.

Reducerea consumului de sare

Dr. Carrie Ruxton, o dieteticiană care nu a participat la studiu, a declarat: „Toată lumea știe că trebuie să reducă consumul de sare, dar puțini oameni realizează că creșterea aportului de potasiu este aproape la fel de importantă pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a atacurilor de cord.

„Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a subliniat lipsa de potasiu în Europa ca fiind o problemă majoră în alimentație. În Marea Britanie, cel mai recent studiu național privind alimentația și nutriția – publicat anul acesta – arată că o treime dintre adolescenți și un sfert dintre adulți sunt expuși riscului de deficit de potasiu, cu implicații asupra controlului tensiunii arteriale și funcției musculare.

„Putem face mai mult la nivel individual pentru a crește aportul de potasiu consumând mai multe fructe, legume și pește. Sucurile de fructe sunt deosebit de bogate în potasiu. Alte alimente importante sunt spanacul, fasolea lima, cartofii copți, iaurtul, bananele și tonul”.

Dr. Sonya Babu-Narayan, cardiolog consultant și director clinic al British Heart Foundation, a declarat: „Acest studiu din Danemarca a constatat că creșterea nivelului de potasiu din sânge până la valori normale ridicate la persoanele cu ICD a îmbunătățit rezultatele pacienților și, mai important, a redus șansele ca aceștia să aibă nevoie de un șoc.

„Dacă medicul vă recomandă să creșteți aportul de potasiu din alimentație, puteți face acest lucru incluzând în dieta dumneavoastră mai multe legume și fructe bogate în potasiu, cum ar fi spanacul, bananele sau avocado, precum și leguminoase, pește, nuci și semințe.

„Nu vă lăsați tentați să încercați să creșteți aportul de potasiu cu suplimente, decât dacă sunteți supravegheați de medicul dumneavoastră, deoarece un nivel prea ridicat de potasiu este periculos – de exemplu, poate provoca stop cardiac”.