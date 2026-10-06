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O nouă specie de broască „derutantă” a fost descoperită în Ecuador. De ce îi intrigă pe cercetători

O broască micuță, recent descoperită în sudul Ecuadorului, îi intrigă deja pe oamenii de știință. Acest mic amfibian este o specie amenințată de industria minieră. Motivul pentru care este numită „derutantă” de cercetători.
O nouă specie de broască „derutantă” a fost descoperită în Ecuador. De ce îi intrigă pe cercetători
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
06 oct. 2026, 08:43, Ştiinţă-Sănătate
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Noua specie este cunoscută științific sub numele de Excidobates perplexus.

Broasca micuță, amenințată de minerit

Broasca, cu o lungime cuprinsă între 15,1 și 18,3 milimetri, este o specie amenințată de industria minieră, potrivit AFP.

Două cohorte au fost identificate de-a lungul râului Paute și la nord de Cordillera del Condor, în sudul Ecuadorului.

În ciuda dimensiunilor sale modeste, țara găzduiește 703 specii de amfibieni. Doar Columbia și Brazilia prezintă o diversitate mai mare.

Diversitatea speciei nu este cunoscută în totalitate

Noua specie aparține genului Excidobates, un grup de broaște otrăvitoare a căror diversitate nu este încă pe deplin cunoscută”, a scris Institutul Național pentru Biodiversitate (Inabio) vineri, într-un comunicat.

Deși sunt din aceeași specie, cele două populații descoperite nu au aceeași culoare. Cea din Cordillera del Condor are spatele verde și pete galbene neregulate, în timp ce cealaltă este neagră cu marcaje roșii stacojii.

Această gamă uimitoare de culori în cadrul unei singure specii i-a determinat pe cercetători să o numească perplexus, care poate fi tradus prin „derutant”, „confuz” sau „perplexant”. Analiza genetică a confirmat că nu erau specii diferite, potrivit sursei.

Căutate pe piața neagră

De asemenea, aceste broaște sunt căutate pe piața neagră ca obiecte de colecție, a adăugat institutul.

Excidobates perplexus trăiește în păduri bine conservate, unde copacii de peste 15 metri înălțime oferă locuri ideale pentru masculi.

Descoperirea broaștei a fost realizată de oamenii de știință de la Inabio, Jungle Dave’s Science Foundation, Universitatea San Francisco din Quito, Universitatea din Azuay, Fundația Nukamp, ​​Universitatea din Florida Centrală și Universitatea Catolică din Ecuador.

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