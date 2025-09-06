OMS anunță sfârșitul urgenței sanitare internaționale cauzate de MPOX

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat vineri ridicarea stării de urgență sanitară internațională pentru variola maimuței (fosta varicelă a maimuței), declarată în august anul trecut, din cauza scăderii numărului de cazuri în țările deosebit de afectate, precum Republica Democrată Congo, Burundi, Sierra Leone și Uganda, scrie EFE.

A fost a doua urgență internațională declarată de OMS din cauza MPOX, după cea declarată între 2022 și 2023. În acel caz, numeroase cazuri au apărut și în țări europene și americane, în timp ce de data aceasta focarele s-au limitat în principal la națiunile africane.

În 2024, au fost confirmate cel puțin 18.000 de cazuri ale diferitelor variante ale bolii; în acest an, cifra crește la 31.000, iar numărul deceselor depășește 200.

Aproximativ 29.000 de cazuri și 28 de decese au avut loc în Republica Democrată Congo din 2024, iar printre alte țări afectate s-au numărat Uganda (aproape 8.000 de cazuri și 50 de decese) și Sierra Leone (5.200 de cazuri pozitive, 56 de decese).

„Un comitet s-a întrunit la fiecare trei luni pentru a evalua epidemia. A făcut același lucru și joia aceasta. Mi-a recomandat să nu mai consider că este o urgență internațională și am acceptat această recomandare”, a declarat directorul general al OMS într-o conferință de presă.

„Posibilitatea unor noi creșteri și focare persistă, ceea ce necesită menținerea unei capacități de răspuns active și eforturi continue pentru a proteja grupurile cele mai vulnerabile, în special copiii și persoanele care trăiesc cu HIV”, a declarat expertul etiopian.

În ciuda acestui fapt, a declarat șeful agenției de sănătate a OMS, în ultimii ani s-au înregistrat progrese în înțelegerea factorilor care provoacă focarele de MPOX și în răspunsul la acestea, ceea ce a inclus distribuirea a până la șase milioane de vaccinuri împotriva virusului.

Tedros a subliniat, de asemenea, că OMS menține anumite recomandări pentru prevenirea acestei boli cel puțin până în august 2026.

Având în vedere cele două urgențe sanitare, peste 150.000 de cazuri de MPOX au fost confirmate la nivel mondial din 2022, cu cel puțin 377 de decese.