OMS: 99% mai puţine cazuri de poliomielită din 1988, să ducem treaba la bun sfârşit

Cu toate acestea, el a avertizat că, atâta timp cât poliomielita există undeva, va reprezenta o ameninţare peste tot.

Cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Poliomielitei, marcată astăzi, 24 octombrie, şeful OMS a lansat un apel pentru eradicarea completă a bolii, subliniind că progresele înregistrate în ultimele aproape patru decenii sunt impresionante, dar insuficiente.

„Când am lansat Iniţiativa Globală de Eradicare a Poliomielitei în 1988, peste 350.000 de copii erau paralizaţi de poliomielită în fiecare an”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Astăzi, acest număr a scăzut cu peste 99%: până în prezent, în acest an au fost raportate doar 36 de cazuri de poliovirus sălbatic”.

Această reducere spectaculoasă reprezintă una dintre cele mai mari realizări în domeniul sănătăţii publice globale, demonstrând eficienţa campaniilor de vaccinare şi a eforturilor coordonate internaţional.

Cu toate acestea, directorul OMS a subliniat că victoria nu este completă.

„Nu am terminat şi, atâta timp cât poliomielita există undeva, va reprezenta o ameninţare peste tot”, a avertizat Tedros.

Poliomielita este o boală extrem de contagioasă care afectează în principal copiii sub cinci ani şi poate cauza paralizie ireversibilă.

Virusul se transmite de la persoană la persoană, de obicei prin apă contaminată, şi se poate multiplica în intestine, invadând sistemul nervos.