Ordin de protecție emis împotriva lui Marian Vanghelie după ce și-ar fi amenințat fosta parteneră

Polițiștii din Voluntari au emis un ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, după ce acesta ar fi amenințat-o pe fosta sa parteneră, Oana Niculescu-Mizil, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

„La data de 31 august a.c., în jurul orei 15:19, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie, cu privire faptul că, în cursul aceleiași zile, în timp ce se afla la locuința sa din orașul Voluntari, a fost amenințată de fostul concubin cu acte de violență”, anunță IPJ Ilfov.

Potrivit sursei citate, polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat persoanele implicate, iar în urma verificărilor efectuate si a completării formular evaluare a riscului, a reieșit că există risc iminent, fapt pentru care împotriva bărbatului în vârstă de 57 de ani a fost emis ordin de protecție provizoriu.

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba despre fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie.