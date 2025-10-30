Parlamentul UE solicită modificări la propunerea bugetară a Ursulei von der Leyen

Grupurile amenință că vor respinge o parte esențială a bugetului pentru perioada 2028-2034 în cadrul următoarei ședințe plenare din 12 noiembrie, dacă condițiile lor nu vor fi îndeplinite într-o nouă propunere modificată a Comisiei.

Legiuitorii se opun „planurilor naționale” ale Comisiei, o idee de a pune în comun fondurile pentru agricultori și regiuni – care reprezintă aproximativ jumătate din bugetul total al UE, în valoare de 1.8 trilioane de euro – într-un fond unic gestionat de cele 27 de guverne ale blocului. Aceasta reprezintă o schimbare față de sistemul actual, în care regiunile joacă un rol crucial în gestionarea fondurilor, potrivit Politico.

O respingere formală ar fi o lovitură majoră pentru Comisie, deoarece ar obliga executivul să propună o versiune modificată. Grupurile politice speră că Comisia va modifica propunerea înainte de a fi nevoită să recurgă la opțiunea nucleară.

În scrisoarea semnată de Manfred Weber, liderul conservator al Partidului Popular European, Iratxe García, liderul social-democrat, Valérie Hayer, liderul centrist al Renew Europe, și Bas Eickhout, liderul Verzilor, liderii grupurilor politice susțin că Parlamentul a avertizat Comisia încă de la începutul negocierilor că se opun ideii planurilor naționale.

„Din păcate, aceasta este în mod clar propunerea Comisiei. Parlamentul European nu poate accepta acest lucru ca bază pentru începerea negocierilor”, se arată în scrisoarea redactată de POLITICO marți.

Scrisoarea reprezintă o ultimă încercare de a crește presiunea asupra Comisiei după săptămâni de negocieri blocate.