Pas important spre eradicarea epidemiei de HIV în lume. Un nou medicament va fi disponibil la un cost mai mic în peste 100 de țări

Medicamentul, numit Lenacapavir și administrat prin injecție, urmează să fie lansat încă de la sfârșitul acestui an, la un cost de 28.000 de dolari pe persoană pe an.

Anunțul de miercuri promite însă reducerea prețului la doar 40 de dolari, aproximativ 0.1% din costul inițial. Versiunea mai ieftină va fi lansată în 2027 în 120 de țări cu venituri mici și medii.

Oamenii de știință spun că medicamentul împiedică virusul să se replice în interiorul celulelor.

Acordul anunțat miercuri a fost încheiat între Clinton Health Access Initiative, în parteneriat cu Fundația Gates și alte grupuri, inclusiv institutul de cercetare sud-african Wits RHI.

„Pentru multe țări cu venituri mici și medii, accesul la prețuri accesibile la prevenirea HIV nu este un lux, ci o necesitate”, a declarat pentru BBC profesorul Saiqa Mullick de la Wits RHI.

Ea a adăugat că Lenacapavir are „potențialul de a transforma prevenirea, în special pentru tinerii și comunitățile defavorizate care se confruntă cu dificultăți în a se prezenta frecvent la clinici, potrivit BBC.

„Adevărata muncă începe acum, în parteneriat cu comunitățile și guvernele, pentru a crea cerere, a asigura angajamente și a pregăti sisteme, astfel încât țările să fie pregătite pentru introducerea și extinderea rapidă a tratamentului”.

Rezultate impresionante

Lenacapavir a obținut rezultate impresionante în cadrul studiilor clinice și, în iulie, a primit sprijinul oficial al Organizației Mondiale a Sănătății pentru prevenirea HIV.

Injecția se administrează de două ori pe an și oferă protecție împotriva infecției cu HIV timp de șase luni.

Experții spun că injecțiile cu acțiune îndelungată, precum Lenacapavir, ar putea contribui la reducerea numărului de noi infecții în rândul populațiilor cele mai vulnerabile, inclusiv adolescentele și tinerele femei, persoanele LGBT, lucrătorii sexuali și consumatorii de droguri.

Se speră că acesta va înlocui forma actuală de medicament pentru prevenirea HIV, cunoscută sub numele de PrEP sau profilaxie pre-expunere, care se administrează pe cale orală și costă, de asemenea, 40 de dolari pe persoană pe an.

Pastilele se iau zilnic, ceea ce poate fi dificil pentru pacienți și poate duce la stigmatizare în anumite societăți. Doza zilnică face, de asemenea, mai dificil accesul constant la medicament. Potrivit Fundației Gates, doar 18% dintre cei care ar putea beneficia de PrEP au acces la acesta în prezent.

Lenacapavir a fost deja aprobat de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente și de Comisia Europeană în acest an.

În iunie anul trecut, compania farmaceutică americană Gilead a anunțat că un studiu clinic cu medicamentul său împotriva HIV, Lenacapavir, a avut o rată de succes de 100%.

Noua versiune generică este încă în așteptarea aprobării de către autoritățile de reglementare, dar se speră că va fi disponibilă în termen de 18 luni.

Un studiu arată că creșterea accesului la injecție la doar 4% din populație ar putea preveni până la 20% din noile infecții cu HIV.

Previne și vindecă

Medicamentul poate fi utilizat pentru a proteja oamenii împotriva infectării cu virusul, dar și pentru a trata persoanele infectate, potrivit oamenilor de știință.

Anunțul vine într-un an turbulent pentru sănătatea globală, în special pentru lupta împotriva HIV și SIDA, în urma reducerilor drastice ale programului de ajutor extern al guvernului american, USAID, sub administrația Trump.

Potrivit UNAIDS, peste 40 de milioane de persoane trăiesc în prezent cu HIV.

În ciuda progreselor enorme înregistrate în reducerea ratei globale a HIV și a deceselor legate de SIDA din 2000, aproximativ 1.3 milioane de persoane au contractat HIV anul trecut, iar peste 600.000 de persoane au murit din cauza bolilor legate de SIDA.

Africa de Sud rămâne țara cu cel mai mare număr de cazuri de HIV, cu aproape opt milioane de persoane care trăiesc cu virusul. Aceasta va fi una dintre țările care vor avea acces la noul medicament, mai ieftin.

Ministerul Sănătății din Africa de Sud a declarat pentru BBC că „sprijină orice eforturi de a face tratamente care salvează vieți, precum Lenacapavir, disponibile și accesibile la prețuri accesibile pentru toate țările, inclusiv țările cu venituri mici și medii, atunci când au nevoie de ele”.