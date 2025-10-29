Patru bulgari, judecați în Franța pentru profanarea unui memorial evreiesc

Actul de vandalism a fost pus în scenă în timpul tensiunilor sporite din Franța din cauza războiului dintre Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas, care a izbucnit în octombrie 2023, potrivit AFP.

Procesul este primul de acest fel din Franța, unul dintr-o serie de cazuri similare suspectate că ar fi fost orchestrate de o putere străină cu scopul de a destabiliza.

Parchetul din Paris susține că incidentul cu amprenta roșie a mâinii, posibil „orchestrat de serviciile de informații rusești”, este unul dintre cele nouă astfel de acte suspectate de imixtiune străină. Alte incidente suspecte includ stele ale lui David gravate în regiunea pariziană în octombrie 2023; sicrie cu inscripția „Soldați francezi ai Ucrainei” lăsate la poalele Turnului Eiffel în iunie anul trecut; și, mai recent, în septembrie, capete de porc lăsate în fața moscheilor din regiunea pariziană.

În procesul, care începe miercuri după-amiază, trei dintre inculpați sunt acuzați că au întipărit 35 de urme roșii de mâini în noaptea de 13 spre 14 mai anul trecut pe Zidul Drepților din memorialul din Paris.

Zidul enumeră 3.900 de persoane onorate pentru că i-au protejat pe evrei în timpul ocupației naziste a Franței în cel de-al Doilea Război Mondial.

Alte câteva mâini roșii au fost găsite în zonele apropiate din centrul Parisului.

Toți cei trei inculpați sunt reținuți în arest după ce au fost extrădați din Croația și Bulgaria. Un al patrulea, care va fi judecat în lipsă, a fost acuzat de complicitate la rezervarea de cazare și transport pentru ceilalți.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia ar putea risca până la șapte ani de închisoare.