Pentru prima dată din 1972, oamenii văd din nou Pământul din drumul spre Lună. NASA a publicat imaginile din a treia zi a misiunii Artemis II

Imaginile au fost publicate în a treia zi a primei misiuni din 1972 care trimite oameni în jurul Lunii.

Prima a fost descrisă de centrul de control al misiunii NASA de la Centrul Spațial Johnson din Houston ca un memento că, indiferent cât de departe ajungem, rămânem o singură lume, observând, sperând și aspirând la mai mult, notează CNN.

A doua imagine a fost realizată dintr-una dintre ferestrele navei Orion, o altă vedere a Pământului descrisă ca un punct albastru pal văzut prin ochii echipajului.

Imaginile completează perfect unele comentarii ale specialistei de misiune Christina Koch în timpul unei transmisiuni live cu presa în a doua zi a zborului.

„După ce am avut parte de priveliști incredibile ale planetei Pământ, văzând-o în întregime prin fereastră, faptul că în curând vom avea priveliști similare ale Lunii mă emoționează și mai mult”, a spus. „Știam că asta vom vedea. Dar nimic nu te pregătește pentru senzația impresionantă de a-ți vedea planeta luminată ca și cum ar fi zi și, în același timp, cu strălucirea Lunii noaptea, cu frumosul fascicul al apusului. Și să știu că vom avea priveliști similare ale Lunii… Sunt cu adevărat entuziasmată”.

În aceeași conversație, Wiseman a comentat: „În urmă cu aproximativ o oră, Centrul de Control al Misiunii din Houston a reorientat nava noastră în timp ce soarele apunea în spatele Pământului. Nu știu la ce ne așteptam să vedem în acel moment, dar se putea vedea globul întreg, de la un pol la altul. Se vedeau Africa, Europa și, dacă te uitai atent, puteai vedea aurora boreală. A fost un moment spectaculos care ne-a lăsat pe toți patru fără cuvinte”.

Wiseman a mai spus că ferestrele Orion sunt deja murdare deoarece echipajul s-a bucurat foarte mult privind în exterior. El a întrebat despre procedurile corecte pentru curățarea acestora.

Echipajul a fost ocupat să facă fotografii într-un moment care includea prima lor masă împreună în spațiu, dar au amânat-o puțin pentru a privi în exterior și a face fotografii.

„Ne bucurăm de o priveliște frumoasă a părții întunecate a Pământului iluminată de Lună”, a spus Jeremy Hansen, astronaut și specialist de misiune al Agenției Spațiale Canadiene. „Este fenomenal. Niciunul dintre noi nu poate lua prânzul pentru că suntem lipiți de fereastră. Facem fotografii. Reid a spus că nu mai poate rezista”.