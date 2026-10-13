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Peste 4.600 de candidați au promovat testul pentru funcțiile de directori din școli. Care sunt județele cu cele mai mari rate de promovare

Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți rezultatele după proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Mai mult de 4.600 de candidați au promovat testul, dintr-un număr de peste 6.600 de candidați înscriși.
Peste 4.600 de candidați au promovat testul pentru funcțiile de directori din școli. Care sunt județele cu cele mai mari rate de promovare
Sursa foto: LIVIU CHIRICA / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
13 oct. 2026, 17:33, Social
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Evaluarea s-a realizat digitalizat, pe platforma dedicată.

Din 6.841 de candidați înscriși și validați (excluzând candidații înscriși și validați în județul Buzău), au fost prezenți 6.684 (97,7%).

Dintre candidații prezenți, 4.615 au promovat examenul. Astfel, rata de promovare este de 69, 05%, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Sursa foto: Ministerul Educației și Cercetării

Cum arată promovarea pe județe

Printre județele cu cea mai mare rată de promovare, se numără Covasna, Sălaj și Cluj. La capătul opus, județele cu cele mai mici rate de promovare sunt Călărași, Mehedinți și Constanța.

Sursa foto: Ministerul Educației și Cercetării

Rata de promovare pe grupe de vârstă și mediu de proveniență

Cea mai mare rată de promovare se înregistrează în categoria de vârstă 40-44 de ani. 

Candidații provenind din unități de învățământ din mediul urban au promovat în proporție de 70,9%, iar cei provenind din unități de învățământ din mediul rural, în proporție de 65,7%. 

Sursa foto: Ministerul Educației și Cercetării

Ce urmează

Proba scrisă este programată în data de 20 octombrie 2026.

Vor urma, ca etape în cadrul concursului, evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune de către comisiile de interviu (în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2026) și desfășurarea probei de interviu, în perioada 12 – 27 noiembrie 2026.

Afișarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat este programată în data de 9 decembrie 2026.

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