Prima pagină » Știrile zilei » Péter Magyar l-a menționat pe George Simion în primul său discurs după victorie

Péter Magyar l-a menționat pe George Simion în primul său discurs după victorie

Péter Magyar a susținut primul său discurs după victoria electorală, în care a lansat acuzații dure la adresa lui Viktor Orbán și a prezentat direcțiile principale ale viitorului său guvern. În intervenția sa, el a făcut referire la George Simion, în contextul criticilor aduse lui Viktor Orbán.
Péter Magyar l-a menționat pe George Simion în primul său discurs după victorie
Captura Video / YT
Mădălina Dinu
13 apr. 2026, 16:21, Politic

Magyar a afirmat că, în momentul în care Orbán l-ar fi susținut pe Simion, el a decis să parcurgă pe jos drumul până la Nagyvárad (Oradea), într-un gest simbolic de apropiere față de maghiarii din afara granițelor.

„Când l-a susținut pe candidatul român George Simion, am decis să mergem pe jos până la Nagyvárad, Oradea, în Ținutul Pártium, care se află în România, și am făcut un milion de pași pe jos, trecând prin cele mai mici sate din Ungaria și din Transilvania, către surorile și frații noștri de peste granițe”, a declarat el.

Liderul maghiar a afirmat că acest tip de acțiune politică a avut un impact puternic asupra oamenilor și a contribuit la obținerea unui „mandat uriaș”, care implică o responsabilitate majoră.

Nu este prima dată când Magyar menționează acest episod. Una dintre primele poziționări explicite a venit în 10 mai 2025, când Magyar a susținut că Viktor Orbán i-a „trădat” pe maghiarii din afara granițelor prin mesajul favorabil transmis lui George Simion. Potrivit Telex, politicianul ungar a descris susținerea pentru Simion a premierului maghiar Viktor Orban drept o lovitură dată intereselor comunității maghiare din România.

După turul decisiv al alegerilor prezidențiale din România, Magyar a revenit asupra temei și a afirmat că înfrângerea lui George Simion este și un eșec politic pentru Orbán. PublicațiaTelex consemna că liderul TISZA a prezentat rezultatul drept dovada că sprijinul acordat de premierul ungar candidatului român a fost o greșeală și o nouă trădare a maghiarilor din Transilvania.

 

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Persoanele care nu ar trebui să mănânce carne de miel, potrivit experților în nutriție. Mulți români nu știu acest lucru
Gandul
Soția lui Pepe a născut! Artistul a devenit tată din nou. Ce nume special a primit fetița
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
De ce victoria lui Peter Magyar nu-l ajută pe Volodimir Zelenski. Transcarpatia, punctul fierbinte dintre Budapesta și Kiev
Libertatea
Dieta-fulger care te scapă de kilogramele acumulate de Paște. Plan rapid pentru revenirea în formă
CSID
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
Promotor