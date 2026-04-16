Péter Magyar mută sediul Guvernului de la Budapesta. Ce vrea să facă cu biroul lui Viktor Orbán

Sub guvernul TISZA, biroul prim-ministrului nu va fi în Palatul Carmelit, ci într-o clădire ministerială aproape de Parlament, a scris Péter Magyar astăzi, pe pagina sa de Facebook.

Viitorul prim-ministru al Tisza a scris pe pagina sa de Facebook încă din februarie că Mănăstirea Carmelită „va fi deschisă poporului maghiar în primele zile ale schimbării de regim”.

În postarea sa de joi dimineață, el nu a specificat dacă acest lucru se va face și, dacă da, când.

Viktor Orbán și-a mutat biroul la Carmelita, în Castelul Buda, în ianuarie 2019.

Anterior, biroul prim-ministrului se afla în parlament.

În 2017, HVG a relatat că guvernul a alocat 4 miliarde de forinti pentru „designul interior unic” al clădirii sediului Prim-ministrului din castel.

Mănăstirea Carmelită din Budapesta (în maghiară Karmelita kolostor ) este, începând cu 1 ianuarie 2019 , sediul oficial al Biroului Prim-ministrului Ungariei . Situată în cartierul Castelului Buda (districtul I), clădirea a fost renovată special pentru a servi drept loc de muncă pentru premierul Viktor Orbán și echipa sa.

A fost construită în stil baroc târziu între anii 1725 și 1736 pe locul unei foste moschei.

După dizolvarea ordinului carmelit în 1784 de către Iosif al II-lea, mănăstirea a fost transformată în teatru (Várszínház sau Teatrul Castelului).

A găzduit spectacole importante, inclusiv premiere de operă și concerte ale lui Ludwig van Beethoven. Renovarea modernă a fost coordonată de arhitectul Gábor Zoboki , care a păstrat fațada sobră, dar a adaptat interiorul pentru funcții guvernamentale