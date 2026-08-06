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Piramidele din Meroe, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, amenințate de războiul și acumularea de nisip din Sudan

Războiul în desfășurare din Sudan amenință integritatea anticelor piramide Meroe, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Acesta este cunoscut pentru arhitectura sa unică și unghiulară. Eforturile de conservare ale acestora s-au oprit complet.
Piramidele din Meroe, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, amenințate de războiul și acumularea de nisip din Sudan
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
06 aug. 2026, 11:24, Cultură-Media
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Orașul Meroe, situat la aproximativ 200 de kilometri nord de capitala Sudanului, cuprinde peste 200 de piramide construite între anii 800 î.Hr. și 350 d.Hr., ca morminte regale pentru conducătorii Regatului Kush, potrivit AP.

Piramidele sunt un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, cunoscute pentru arhitectura sa unică și unghiulară. Cu toate acestea, războiul în desfășurare din țară amenință integritatea acestora.

„Prăbușirile sunt posibile”

„Situl s-ar putea confrunta cu un dezastru, iar prăbușirile sunt posibile”, a avertizat arheologul Mahmoud Suleiman.

„Nisipul s-a îngroșat foarte mult pe piramide și chiar în interiorul templelor, iar iarba crește deasă”, a explicat el, adăugând că „piramidele s-au deteriorat foarte mult și au început să cadă pietre”, potrivit sursei.

Sarea poate duce la erodarea inscripțiilor antice

Mohamed Mubarak, un inspector de antichități, a declarat că sarea eliberată din nisipul acumulat s-a adunat în interiorul templelor funerare. Aceasta degradează pietrele „inerent fragile”, riscând erodarea inscripțiilor antice.

„Schimbările climatice, războiul care a dus la dispersarea forței de muncă și dificultatea misiunilor străine de a-și continua activitatea pe fondul instabilității de securitate a țării… toate au contribuit la deteriorarea semnificativă a sitului”, a declarat Suleiman.

Mai multe situri istorice și muzee au fost distruse

Conflictul mortal din Sudan a izbucnit în aprilie 2023. De atunci, au fost distruse numeroase situri istorice și muzee ale țării. UNESCO a avertizat în aprilie că siturile culturale și istorice sunt amenințate din ce în ce mai mult.

Peste 100 de situri culturale au fost avariate. De asemenea, cel puțin 22 de muzee au fost jefuite sau distruse de la începutul războiului, mai arată sursa citată.

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