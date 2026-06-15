avioanele se află încă în Polonia anunță presa din Varșovia. Primele informații despre transferul altor avioane de vânătoare poloneze MiG-29 către Ucraina au apărut la sfârșitul anului 2025, însă, așa cum a dezvăluit astăzi ministrul polonez Cezary Tomczyk,și în acest moment nu se știe când vor ajunge la Kiev,

Potrivit lui Tomczyk, avioanele de vânătoare vor zbura spre Ucraina doar după semnarea unui acord privind transferul tehnologiei dronelor din Ucraina către Polonia. Polonia dorește să beneficieze de experiența neprețuită a armatei ucrainene în acest domeniu, dar, așa cum spune ministrul, negocierile sunt în curs de desfășurare.

„Dialogul dintre Polonia și Ucraina este în desfășurare. Polonezii au spus clar: pe măsură ce ne construim propriile capabilități de drone, am dori să putem folosi și acele capabilități ucrainene. Desigur, vom transfera echipamentul către Ucraina dacă această chestiune se va finaliza. Nimic nu s-a schimbat în această chestiune; problema nu a fost finalizată”, a declarat Tomczyk într-un interviu acordat Radio ZET.

MiG-29 — avionul de vânătoare cheie al Ucrainei în războiul cu Rusia MiG-29 este un avion de vânătoare bimotor proiectat de Uniunea Sovietică în anii 1970 ca răspuns la avioanele de vânătoare americane F-15 și F-16. Inițial conceput ca un avion de vânătoare clasic, a fost folosit pentru lupta aeriană, dar multe dintre aceste aeronave au fost echipate pentru a îndeplini și alte misiuni, cum ar fi atacarea țintelor la sol.

În ceea ce privește capacitățile specifice ale aeronavei, MiG-29 se mândrește cu o manevrabilitate excelentă, iar designul său îi oferă și o rezistență ridicată la piruete și manevre de peste 9g.