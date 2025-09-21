Poziția Ursulei von der Leyen cu privire la alegerile din Germania. Ce spune șefa Comisiei Europene despre posibila candidatură la prezidențiale, în 2027

Ursula von der Leyen nu se gândește să candideze la alegerile prezidențiale din Germania din 2027, a declarat politicianul german într-un interviu acordat unui ziar și publicat duminică.

„Sunt pe deplin dedicată îndatoririlor mele de președintă a Comisiei și nu sunt disponibilă pentru alte funcții”, a declarat von der Leyen în răspunsurile scrise la întrebările adresate de publicațiile din Leading European Newspaper Alliance.

Von der Leyen, care a fost numită din nou în funcția de președinte al Comisiei anul trecut, ocupă acest post din 2019. Articolele apărute în presa germană în această vară păreau să sugereze că ar putea părăsi executivul UE înainte de sfârșitul mandatului său, în 2029, pentru a candida la președinția Germaniei, potrivit Politico.

Alte subiecte abordate în interviu au fost apărarea, acordul comercial dintre UE și SUA și situația din Gaza. Von der Leyen a repetat că trebuie găsită „adevărata securitate” pentru Israel, în timp ce toți palestinienii merită „un prezent și un viitor sigur”.

Președinta a afirmat că soluția cu două state este „singura perspectivă pentru o pace durabilă în regiune”. Acțiunile guvernului israelian din ultima lună sunt „o încercare clară de a submina” această soluție, a spus ea.

Acesta este motivul pentru care Comisia a decis să propună o serie de „măsuri specifice și proporționale” împotriva Israelului, în urma constatărilor privind încălcarea drepturilor omului în Gaza, a spus ea. Totuși, „sunt conștientă că este dificil să se găsească majorități”, a spus von der Leyen.