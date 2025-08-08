Premierul polonez, după discuția cu Zelenski: Războiul din Ucraina ar putea fi „înghețat” mai devreme decât se aștepta

„Există anumite semnale, am și o intuiție – că poate o înghețare a conflictului – nu vreau să spun sfârșitul războiului, ci o înghețare a conflictului – ar putea avea loc mai degrabă mai devreme decât mai târziu”, a spus premierul polonez, Donald Tusk.

El a adăugat că există speranță în acest sens. „Astăzi este termenul limită pentru ultimatum. Președintele Zelenski este foarte prudent, dar totuși optimist”.

Partea ucraineană dorește foarte mult ca Europa, inclusiv Polonia, să participe la conturarea acestui viitor armistițiu și, ulterior, a păcii. Și noi suntem foarte interesați de acest lucru, pentru ca pacea să prevaleze în regiunea noastră, deoarece acest lucru ar avea un impact foarte pozitiv asupra securității noastre”.

În declarația sa după convorbirea cu Tusk, prim-ministrul polonez, Zelenski a fost mult mai puțin specific în ceea ce privește perspectivele încheierii războiului, afirmând doar că cei doi au discutat „oportunitățile diplomatice disponibile” și subliniind că „o pace durabilă este esențială pentru toți”.

El a adăugat că au discutat și despre planurile de producție comună în domeniul apărării, sprijinul pentru ucrainenii rezidenți în Polonia și perspectivele aderării Ucrainei la UE, potrivit The Guardian.

„Donald și cu mine am convenit că primul grup de negocieri pentru Ucraina și Moldova ar trebui deschis simultan. Ucraina și Moldova au început împreună acest drum și trebuie să îl continue împreună”, a spus el.